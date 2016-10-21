Яндекс Реклама Александр Хлопонин провёл совещание по вопросу формирования отрасли обращения с отходами производства и потребления Написал admin 223 прочтений )



В совещании приняли участие представители профильных ведомств и бизнеса.



Заместитель Председателя Правительства Александр Хлопонин, в частности, сообщил, что в настоящее время на рассмотрении в Правительстве находится проект РТ-Инвест (дочерняя структура ГК «Ростех») по строительству четырёх заводов термической обработки твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в Московской области и одного завода в Казани.



Реализация проекта должна стать частью создания комплексной системы обращения с ТКО, включающей современные мощности по обработке и утилизации отходов.



В ходе совещания рассматривались технологические и ценовые параметры проекта, а также вопросы оптимизации затрат.



По словам вице-премьера, новые предприятия должны соответствовать самым жёстким экологическим стандартам, основываться на применении наилучших технологий. Должна также предусматриваться локализация производства на территории Российской Федерации.



Обсуждаемый вопрос приобретает особую актуальность в связи с объявленным Президентом Российской Федерации Годом экологии в 2017 году, подчеркнул Александр Хлопонин. Проект входит в План основных мероприятий по проведению в 2017 году в Российской Федерации Года экологии.



Как отмечалось в ходе совещания, международный опыт показывает, что достичь цели нулевого захоронения отходов возможно только с применением всего спектра современных технологий переработки. На термическую переработку должна будет направляться лишь часть отходов, непригодная для вовлечения во вторичный оборот. Такой механизм, по оценкам экспертов, обеспечит снижение объёмов захоронения отходов в Московской области на 30% и переход к нулевому уровню захоронения отходов в Казани уже к 2022 году. При этом более 50% оборудования предполагается производить на российских предприятиях.



Строительство объектов по термической переработке будет осуществляться за счёт средств инвесторов при отсутствии бюджетного финансирования.



По итогам совещания принято решение о внесении Минэнерго России в Правительство проекта постановления, которое определит условия и базовые параметры для объектов по термической переработке ТКО. Также поручено разработать «дорожную карту» с перечнем основных мероприятий проекта на 2017 год.



http://government.ru На совещании, в частности, обсуждался вопрос строительства заводов термической обработки твёрдых коммунальных отходов.В совещании приняли участие представители профильных ведомств и бизнеса.Заместитель Председателя Правительства Александр Хлопонин, в частности, сообщил, что в настоящее время на рассмотрении в Правительстве находится проект РТ-Инвест (дочерняя структура ГК «Ростех») по строительству четырёх заводов термической обработки твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в Московской области и одного завода в Казани.Реализация проекта должна стать частью создания комплексной системы обращения с ТКО, включающей современные мощности по обработке и утилизации отходов.В ходе совещания рассматривались технологические и ценовые параметры проекта, а также вопросы оптимизации затрат.По словам вице-премьера, новые предприятия должны соответствовать самым жёстким экологическим стандартам, основываться на применении наилучших технологий. Должна также предусматриваться локализация производства на территории Российской Федерации.Обсуждаемый вопрос приобретает особую актуальность в связи с объявленным Президентом Российской Федерации Годом экологии в 2017 году, подчеркнул Александр Хлопонин. Проект входит в План основных мероприятий по проведению в 2017 году в Российской Федерации Года экологии.Как отмечалось в ходе совещания, международный опыт показывает, что достичь цели нулевого захоронения отходов возможно только с применением всего спектра современных технологий переработки. На термическую переработку должна будет направляться лишь часть отходов, непригодная для вовлечения во вторичный оборот. Такой механизм, по оценкам экспертов, обеспечит снижение объёмов захоронения отходов в Московской области на 30% и переход к нулевому уровню захоронения отходов в Казани уже к 2022 году. При этом более 50% оборудования предполагается производить на российских предприятиях.Строительство объектов по термической переработке будет осуществляться за счёт средств инвесторов при отсутствии бюджетного финансирования.По итогам совещания принято решение о внесении Минэнерго России в Правительство проекта постановления, которое определит условия и базовые параметры для объектов по термической переработке ТКО. Также поручено разработать «дорожную карту» с перечнем основных мероприятий проекта на 2017 год.

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