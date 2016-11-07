Яндекс Реклама Новинки на выставке Интерпластика – 2017 Написал admin 198 прочтений )



Экспоненты 3D fab + print подготовили обширную деловую программу, в рамках которой познакомят гостей с новейшими технологиями, материалами и услугами для аддитивного производства.



Отличительной чертой 3D fab + print Russia является акцент на промышленных аддитивных технологиях, выходящих за пределы повседневных представлений о трехмерной печати и 3D принтерах. Учитывая специфику площадки, аддитивные технологии рассматриваются в тесном взаимодействии с полимерной индустрией.



Напоминаем Вам, что в 2017 году «Интерпластика» пройдет в Москве, юбилейный, двадцатый раз. Для отечественной химической промышленности выставка является знаковым событием. В режиме реального времени экспоненты знакомят посетителей с новыми направлениями деятельности, последними достижениями и оптимизированными технологиями. «Интерпластика» служит мощным импульсом в формировании имиджа отечественной промышленности на мировом уровне.



Ждем Вас на юбилейной специализированной выставке «

Впервые на выставке «Интерпластика» будет представлена экспозиция аддитивных технологий и 3D-печати в промышленности 3D fab + print Russia. Проект 3D fab + print вызывает заслуженное уважением среди профессионалов как в России, так и за рубежом.Экспоненты 3D fab + print подготовили обширную деловую программу, в рамках которой познакомят гостей с новейшими технологиями, материалами и услугами для аддитивного производства.Отличительной чертой 3D fab + print Russia является акцент на промышленных аддитивных технологиях, выходящих за пределы повседневных представлений о трехмерной печати и 3D принтерах. Учитывая специфику площадки, аддитивные технологии рассматриваются в тесном взаимодействии с полимерной индустрией.Напоминаем Вам, что в 2017 году «Интерпластика» пройдет в Москве, юбилейный, двадцатый раз. Для отечественной химической промышленности выставка является знаковым событием. В режиме реального времени экспоненты знакомят посетителей с новыми направлениями деятельности, последними достижениями и оптимизированными технологиями. «Интерпластика» служит мощным импульсом в формировании имиджа отечественной промышленности на мировом уровне.Ждем Вас на юбилейной специализированной выставке « Интерпластика » в ЦВК «Экспоцентр», Москва с 24 по 27 января 2017 года.

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