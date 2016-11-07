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стать партнером Яндекс Реклама Татарстан начал создавать сеть центров по утилизации медицинских отходов Переработка отходов будет проводиться на установках в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске Написал admin 192 прочтений )



«Министерство здравоохранения Республики Татарстан подготовило пилотный проект "Централизованная система сбора и промышленного обезвреживания эпидемиологических отходов класса Б в Казани и Республике Татарстан". В результате реализации проекта планируется организовать в том числе ежедневный вывоз медотходов с территории больниц, уменьшить число сотрудников, задействованных в обращении с ними, исключить обработку медотходов в учреждениях здравоохранения и попадание инфицированных объектов во вторичное пользование и на полигоны», – пояснил Тахир Хадеев.



По словам заведующей сектором взаимодействия со СМИ Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Гульназ Миннихановой, обращение с медицинскими отходами вообще не регулируется Федеральным законом «Об отходах производства и потребления». Но в территориальной схеме обращения с ТБО на территории республики обращение с медицинскими отходами Минстрой РТ, тем не менее, отразил, руководствуясь информацией, предоставленной Минздравом РТ.



«На днях ведомством было направлено письмо в адрес Президента республики, в котором изложена концепция сети центров и указаны необходимые объемы финансирования. Мы со своей стороны это письмо тоже рассматривали и подтвердили, что концепция соответствует территориальной схеме обращения с отходами», – прокомментировала «Татар-информ» работу над проектом Гульназ Минниханова.



Центры по обезвреживанию медицинских отходов появятся в Казани (предположительно на территории ГАУЗ «РКБ МЗ РТ»), Набережных Челнах и Альметьевске. Это будут не отдельные крупные предприятия по переработке, а достаточно компактные модули на территории медицинских учреждений.



«Такой центр может быть и отдельно стоящим зданием (выделение земельного участка по применяемой этими объектами технологии не требуется), либо представлять встроенную в одно из существующих помещений больницы установку. Это не масштабно, но тем не менее эффективно и экологично за счет применения технологии автоклавирования медицинских отходов классов Б (в данном случае это опасные послеоперационные отходы, инструменты, отходы микробиологических лабораторий – прим. Т-И) и В (чрезвычайно опасные отходы, контактировавшие с опасными инфекциями – прим. Т-И), за исключением биологических отходов, насыщенным водяным паром 134 градуса по Цельсию с предварительной вакуумной откачкой воздуха и последующим измельчением и компактированием», – рассказала одна из разработчиков экологической документации технологии, ведущий инженер Центра лабораторного анализа и технических измерений по РТ (ЦЛАТИ по РТ) Людмила Гафарова.



По ее словам, проблема обезвреживания опасных и чрезвычайно опасных медицинских отходов на территории РТ назрела давно. На уровне Правительства РТ необходимость таких объектов обсуждается с начала 2000-х годов. За это время различными компаниями не раз предлагались варианты переработки и утилизации отходов, включая сжигание. Технологию автоклавирования, на которой в настоящее время решено остановиться, предложила питерская компания «Медицинская логистика».



«Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет автоклавирование (паровую стерилизацию) как самый передовой, безопасный и безвредный, то есть приоритетный, метод обезвреживания медицинских отходов и рекомендует организациям для обезвреживания отходов именно именно автоклавирование. Сейчас проблема обращения с медотходами остро стоит не только в республике, но и по всей Российской Федерации: та система обезвреживания, которая применяется, малоэффективна и сводится, как правило, в большинстве лечебных заведений к химическому обеззараживанию медицинских отходов дезинфектантами», – пояснила Людмила Гафарова.



При этом, согласно постановлению Кабинета Министров РТ от 26 октября 2011 года «Об утверждении концепции обращения с отходами производства и потребления в Республике Татарстан на период 2012-2020 годов», ежегодно в регионе образуется около 25 тыс. тонн медицинских отходов: 82 процента из которых составляют отходы класса А или неопасные отходы; 15 процентов – отходы класса Б (опасные отходы); 1,4 процента – отходы класса В (чрезвычайно опасные отходы), а также отходы классов Г, то есть по составу близкие к промышленным (1,5 процента), и Д – радиоактивные отходы (0,1 процента).



Постановление о необходимости утилизации игл, шприцев, перевязочного материала, медицинского пластика и пр. подписано в 2011 году. «В лечебных учреждениях далеко не всегда выполняются эти условия, так как их выполнение связано с организационными трудностями и материальными затратами. Руководители лечебно-профилактических учреждений разными путями обходят требования руководящих документов – смешивают медицинские отходы с бытовыми или пищевыми, вывозят их на полигоны ТКО. Сегодня каждое лечебное учреждение утилизирует отходы в силу своих финансовых возможностей. Обезвреживание медицинских отходов, которые содержат в себе инфицированный материал и токсичные компоненты, – острая проблема не только для городов республики, но и для сельской местности. Только фельдшерско-акушерских пунктов в селах более 1800», – изложено в документе.



Постановление признает, что в Татарстане недостаточно специальных установок по обеззараживанию: аппаратами оборудованы лишь Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, МКДЦ, противотуберкулезный диспансер Казани и Больница скорой медицинской помощи Набережных Челнах. Сейчас медицинские отходы классов А, Б, В в основном просто вывозятся на полигоны ТБО.



Специальные маркированные емкости (как правило, одноразовые) для сбора медотходов, специальная площадка и специальные контейнеры с соответствующей маркировкой, вывоз отходов специализированными предприятиями для дальнейшей утилизации требуют немалых финансовых затрат.



По заключению за подписью министра здравоохранения РТ Аделя Вафина, направленному в адрес ЦЛАТИ по РТ, технология автоклавирования медицинских отходов отвечает требованиям СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».



«Внедрение данной технологии на территории Республики Татарстан позволит выполнить два основных требования при обращении с медицинскими отходами: предотвратить распространение инфекционного начала и обеспечить невозможность вторичного использования отдельных компонентов медицинских отходов», – сообщается в документе.



Модули, которые предлагает компания «Медицинская логистика», представляют собой установки, способные при двухсменной работе в год перерабатывать 3200 тонн медицинских отходов классов Б и В до состояния отходов V класса опасности (практически неопасных, с очень низкой степенью вредного воздействия на среду как, например, у куриных яиц или опилок). Для размещения таких установок в комплекте с котельной необходим участок 30х40 метров (при этом производственная площадь составит 298 кв. метров – 250 установка и 48 котельная), для их работы – 1,5-2,5 кубометра воды и 75 кубометров газа при потреблении 60-130 кВТ электроэнергии в час. Самый большой плюс технологии – отсутствие выбросов в окружающую среду.



В настоящее время на 25 ноября назначены общественные слушания по проекту создания Центра по обеззараживанию опасных медотходов в Набережных Челнах, ориентировочно 12 декабря состоятся слушания по аналогичному проекту в Казани.



«Несмотря на то что создание центров – это по сути не строительство, в Законе "Об экологической экспертизе" имеется определенный перечень тех деяний, которые подлежат общественным слушаниям. Это в том числе новые технологии, поэтому мы, строго соблюдая букву закона, будем проводить эти слушания. До самих слушаний, во время них, будут приниматься замечания, предложения со стороны общественности и заинтересованных лиц. Затем в течение 30 дней они должны быть оценены и проработаны разработчиками, либо как-то иначе учтены», – заключила ведущий инженер Центра Лабораторного анализа и технических измерений по РТ Людмила Гафарова.



Отметим, что технологию обеззараживания медотходов, которая будет применяться, нельзя использовать для паталогоанатомических отходов медицинских учреждений, которые также относятся к опасным – класса Б. Проблема обращения с этой категорией, как выявила весной этого года находка ампутированных конечностей в Высокогорском районе РТ, является крайне актуальной для республики. Кроме того, три установки, работающие в две смены на полную мощность, способны обезвредить лишь 9,6 тыс. тонн медотходов из 25 ежегодно образующихся.



ИА "Татар-информ" Правительство Республики Татарстан намерено создать в регионе централизованную сеть центров по обеззараживанию медицинских отходов. Концепция размещения перерабатывающих объектов разработана Министерством здравоохранения РТ и уже направлена на согласование в различные ведомства республики. Об этом «Татар-информ» сообщил председатель Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Госсовета РТ Тахир Хадеев.«Министерство здравоохранения Республики Татарстан подготовило пилотный проект "Централизованная система сбора и промышленного обезвреживания эпидемиологических отходов класса Б в Казани и Республике Татарстан". В результате реализации проекта планируется организовать в том числе ежедневный вывоз медотходов с территории больниц, уменьшить число сотрудников, задействованных в обращении с ними, исключить обработку медотходов в учреждениях здравоохранения и попадание инфицированных объектов во вторичное пользование и на полигоны», – пояснил Тахир Хадеев.По словам заведующей сектором взаимодействия со СМИ Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Гульназ Миннихановой, обращение с медицинскими отходами вообще не регулируется Федеральным законом «Об отходах производства и потребления». Но в территориальной схеме обращения с ТБО на территории республики обращение с медицинскими отходами Минстрой РТ, тем не менее, отразил, руководствуясь информацией, предоставленной Минздравом РТ.«На днях ведомством было направлено письмо в адрес Президента республики, в котором изложена концепция сети центров и указаны необходимые объемы финансирования. Мы со своей стороны это письмо тоже рассматривали и подтвердили, что концепция соответствует территориальной схеме обращения с отходами», – прокомментировала «Татар-информ» работу над проектом Гульназ Минниханова.Центры по обезвреживанию медицинских отходов появятся в Казани (предположительно на территории ГАУЗ «РКБ МЗ РТ»), Набережных Челнах и Альметьевске. Это будут не отдельные крупные предприятия по переработке, а достаточно компактные модули на территории медицинских учреждений.«Такой центр может быть и отдельно стоящим зданием (выделение земельного участка по применяемой этими объектами технологии не требуется), либо представлять встроенную в одно из существующих помещений больницы установку. Это не масштабно, но тем не менее эффективно и экологично за счет применения технологии автоклавирования медицинских отходов классов Б (в данном случае это опасные послеоперационные отходы, инструменты, отходы микробиологических лабораторий – прим. Т-И) и В (чрезвычайно опасные отходы, контактировавшие с опасными инфекциями – прим. Т-И), за исключением биологических отходов, насыщенным водяным паром 134 градуса по Цельсию с предварительной вакуумной откачкой воздуха и последующим измельчением и компактированием», – рассказала одна из разработчиков экологической документации технологии, ведущий инженер Центра лабораторного анализа и технических измерений по РТ (ЦЛАТИ по РТ) Людмила Гафарова.По ее словам, проблема обезвреживания опасных и чрезвычайно опасных медицинских отходов на территории РТ назрела давно. На уровне Правительства РТ необходимость таких объектов обсуждается с начала 2000-х годов. За это время различными компаниями не раз предлагались варианты переработки и утилизации отходов, включая сжигание. Технологию автоклавирования, на которой в настоящее время решено остановиться, предложила питерская компания «Медицинская логистика».«Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет автоклавирование (паровую стерилизацию) как самый передовой, безопасный и безвредный, то есть приоритетный, метод обезвреживания медицинских отходов и рекомендует организациям для обезвреживания отходов именно именно автоклавирование. Сейчас проблема обращения с медотходами остро стоит не только в республике, но и по всей Российской Федерации: та система обезвреживания, которая применяется, малоэффективна и сводится, как правило, в большинстве лечебных заведений к химическому обеззараживанию медицинских отходов дезинфектантами», – пояснила Людмила Гафарова.При этом, согласно постановлению Кабинета Министров РТ от 26 октября 2011 года «Об утверждении концепции обращения с отходами производства и потребления в Республике Татарстан на период 2012-2020 годов», ежегодно в регионе образуется около 25 тыс. тонн медицинских отходов: 82 процента из которых составляют отходы класса А или неопасные отходы; 15 процентов – отходы класса Б (опасные отходы); 1,4 процента – отходы класса В (чрезвычайно опасные отходы), а также отходы классов Г, то есть по составу близкие к промышленным (1,5 процента), и Д – радиоактивные отходы (0,1 процента).Постановление о необходимости утилизации игл, шприцев, перевязочного материала, медицинского пластика и пр. подписано в 2011 году. «В лечебных учреждениях далеко не всегда выполняются эти условия, так как их выполнение связано с организационными трудностями и материальными затратами. Руководители лечебно-профилактических учреждений разными путями обходят требования руководящих документов – смешивают медицинские отходы с бытовыми или пищевыми, вывозят их на полигоны ТКО. Сегодня каждое лечебное учреждение утилизирует отходы в силу своих финансовых возможностей. Обезвреживание медицинских отходов, которые содержат в себе инфицированный материал и токсичные компоненты, – острая проблема не только для городов республики, но и для сельской местности. Только фельдшерско-акушерских пунктов в селах более 1800», – изложено в документе.Постановление признает, что в Татарстане недостаточно специальных установок по обеззараживанию: аппаратами оборудованы лишь Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, МКДЦ, противотуберкулезный диспансер Казани и Больница скорой медицинской помощи Набережных Челнах. Сейчас медицинские отходы классов А, Б, В в основном просто вывозятся на полигоны ТБО.Специальные маркированные емкости (как правило, одноразовые) для сбора медотходов, специальная площадка и специальные контейнеры с соответствующей маркировкой, вывоз отходов специализированными предприятиями для дальнейшей утилизации требуют немалых финансовых затрат.По заключению за подписью министра здравоохранения РТ Аделя Вафина, направленному в адрес ЦЛАТИ по РТ, технология автоклавирования медицинских отходов отвечает требованиям СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».«Внедрение данной технологии на территории Республики Татарстан позволит выполнить два основных требования при обращении с медицинскими отходами: предотвратить распространение инфекционного начала и обеспечить невозможность вторичного использования отдельных компонентов медицинских отходов», – сообщается в документе.Модули, которые предлагает компания «Медицинская логистика», представляют собой установки, способные при двухсменной работе в год перерабатывать 3200 тонн медицинских отходов классов Б и В до состояния отходов V класса опасности (практически неопасных, с очень низкой степенью вредного воздействия на среду как, например, у куриных яиц или опилок). Для размещения таких установок в комплекте с котельной необходим участок 30х40 метров (при этом производственная площадь составит 298 кв. метров – 250 установка и 48 котельная), для их работы – 1,5-2,5 кубометра воды и 75 кубометров газа при потреблении 60-130 кВТ электроэнергии в час. Самый большой плюс технологии – отсутствие выбросов в окружающую среду.В настоящее время на 25 ноября назначены общественные слушания по проекту создания Центра по обеззараживанию опасных медотходов в Набережных Челнах, ориентировочно 12 декабря состоятся слушания по аналогичному проекту в Казани.«Несмотря на то что создание центров – это по сути не строительство, в Законе "Об экологической экспертизе" имеется определенный перечень тех деяний, которые подлежат общественным слушаниям. Это в том числе новые технологии, поэтому мы, строго соблюдая букву закона, будем проводить эти слушания. До самих слушаний, во время них, будут приниматься замечания, предложения со стороны общественности и заинтересованных лиц. Затем в течение 30 дней они должны быть оценены и проработаны разработчиками, либо как-то иначе учтены», – заключила ведущий инженер Центра Лабораторного анализа и технических измерений по РТ Людмила Гафарова.Отметим, что технологию обеззараживания медотходов, которая будет применяться, нельзя использовать для паталогоанатомических отходов медицинских учреждений, которые также относятся к опасным – класса Б. Проблема обращения с этой категорией, как выявила весной этого года находка ампутированных конечностей в Высокогорском районе РТ, является крайне актуальной для республики. Кроме того, три установки, работающие в две смены на полную мощность, способны обезвредить лишь 9,6 тыс. тонн медотходов из 25 ежегодно образующихся.

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