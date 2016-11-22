Яндекс Реклама HEINEKEN поддержал раздельный сбор Написал admin 142 прочтений ) В рамках проекта «Чистые берега» компания HEINEKEN профинансировала установку в Петербурге контейнеров для раздельного сбора отходов.



Компания установила шесть двухсекционных контейнеров для сбора стеклянной и пластиковой тары на пляже Финского залива в поселке Лисий нос. Там также был размещен тематический стенд. Один трехсекционный контейнер для сбора стеклянной, пластиковой тары, а также бумаги и картона размещен в другом популярном у петербуржцев месте отдыха – на берегу озера Долгое в Приморском районе. Еще один такой контейнер появился на берегу реки Глухарки на углу Шуваловского проспекта и Планерной ул. Кроме того, было распространено 3 тыс. информационных буклетов о том, как правильно сдавать сырье в переработку.



Инвестиции компании в установку контейнеров для раздельного сбора мусора составили 700 тыс. руб.



Контейнеры оборудованы емкостями для раздельного сбора бумаги, картона, стеклотары и ПЭТ-упаковки, рассказывают Алина Данилова и Диана Забровская, активисты местных инициативных групп жителей, которые выступили инициаторами проекта. Сортированные отходы отправляются в переработку на предприятия региона. Только в период с августа по октябрь этого года в рамках проекта было собрано и утилизировано 26 т стекла, 7 т бумаги и картона и 2,7 т ПЭТ.



Активисты-экологи отмечают, что поначалу не все местные жители и отдыхающие поддержали идею проекта – кто-то продолжал оставлять мусор на пляжах, а в урнах для отдельных видов отходов находили несортированный мусор. Однако после разъяснительной работы в течение всего нескольких месяцев доля несортированных отходов не стала превышать 10%. По словам, Дианы Забровской, инициатора проекта в МО «Лисий нос», местные жители отмечают, что мусора на побережье Финского залива почти не остается. А Алина Данилова, автор проекта в МО «Озеро Долгое» и волонтер со стажем экологического движения «РазДельный Сбор» добавляет, что если создать соответствующую инфраструктуру и разъяснить значимость этих мер, многие люди понимают проблему мусора и готовы заниматься раздельным сбором мусора.



HEINEKEN, безусловно, продолжит поддержку подобных проектов, которые всего за несколько месяцев 2016 г. показали свою эффективность, отмечает Кирилл Болматов, директор по корпоративным отношениям компании HEINEKEN в России. «Программы, направленные на формирование комфортной для жизни и отдыха среды и способствующие формированию экологической культуры у жителей прибрежных районов и туристов, очень важны. Поэтому в следующем году мы также с помощью конкурсных процедур определим лучшие проекты, которые не только ставят своей целью развитие инфраструктуры по раздельному сбору мусора, но и проводят эколого-просветительскую работу», - говорит Кирилл Болматов.



По его словам, важная задача – сделать жителей прибрежных районов активными участниками этого процесса.



Справка:



Проект «Чистые Берега Байкала» стартовал в 2007 году по инициативе компании HEINEKEN в России («Пивоварни Хейнекен Байкал»).



Начинавшийся как региональный проект «Чистые Берега» приобрел общероссийский статус благодаря присоединению к нему Хабаровска, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.



Главная цель проекта – объединить усилия в борьбе с экологической неграмотностью людей и загрязнением прибрежных территорий, а также формирование у местных жителей и туристов ответственного отношения к окружающей среде.



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