Яндекс Реклама Переход на новую систему управления отходами будет отложен Написал admin 131 прочтений ) Вопрос о реформе системы управления отходами был затронут на съезде Общероссийского народного фронта, состоявшемся 22 ноября 2016 года в Москве. Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин обсудил с активистами ситуацию в сфере обращения с отходами и признал, что введение новых правил требует дополнительного времени и проработки, сообщает пресс-служба Госдумы.



В соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» к 1 января 2017 года субъекты Федерации должны были разработать и утвердить территориальные схемы и программы управления отходами, выбрать регионального оператора и утвердить тариф для населения. Поскольку реформа отрасли затрагивает каждого жителя страны, активисты Народного фронта и партии «Единая Россия» внимательно мониторили ситуацию и обращали внимание на возникающие риски.



Председатель Комитета ГД по экологии и охране окружающей среды, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева комментирует: «Мы видим, что регионы оказались не готовы перейти на новые правила. Из 85 субъектов Федерации только в 64-х условно согласованы территориальные схемы. Минстрой лишь в ноябре выпустил некоторые подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие новый порядок работы с отходами: правила обращения с отходами и правила проведения торгов для выбора регионального оператора. Самое главное, до настоящего времени нет ясности, каким будет тариф для населения. По предварительной информации, которую Комитет получил из регионов, тарифы могут значительно вырасти. К сожалению, до настоящего времени ФАС России не подготовила методику расчета тарифов на вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов. В такой ситуации перенос сроков реформы неизбежен. Профильный Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды готов рассмотреть соответствующие поправки от Правительства в федеральный закон».

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