Мобильный шредер UNTHA завоевывает мир
Написал admin в 15.12.2016 16:10 (60 прочтений)
UNTHA был запущен первый в мире мобильный шредер с электрическим приводом.
Машина была впервые представлен на выставке IFAT в Мюнхене и была встречена с большим энтузиазмом. Выводу модели XR3000 mobil-e на рынок предшествовали девять месяцев усилий инженеров-разработчиков и обширные испытания.
Две машины были проданы клиентам в Италии. Ragn-Sells использует XR mobil-e для измельчения древесных отходов в Норвегии. Одну машину поставили в Испанию, две работают в Великобритании также для измельчения строительных и древесных отходов. Breitsamer использует шредер в Германии.
Комментируя интерес к этой машине, руководитель подразделения UNTHA по обработке отходов Peter Streinik сказал: "Мы установили высокий стандарт для нашего подразделения, когда запустили стационарный XR еще в 2014 году. Машина способна производить высококачественное твердое вторичное топливо (Solid Recovered Fuel - SRF) за один проход. Это в два раза эффективнее конкурирующих машин, что сокращает вдвое потребление энергии и изменяет представления об энергетике из отходов. В течение двух лет модель XR продавалась по всей Европе, США и Юго-Восточной Азии.
"Тем не менее, XR mobil-e также хорошо продается. У нас есть в эксплуатации демонстрационные машины по всей Европе, которые помогают нашим дилерам развивать продажи.
Я думаю, что 2017 будет решающим годом для измельчения отходов. Рынок открывается для больших инвестиций, признавая роль альтернативного топлива, которое оно может играть в рамках глобальной программы энергетики. Но операторы по-прежнему зажаты между качеством и охраной окружающей среды. Мобильный и стационарный XR окажется ключом к этому ".
С теми же конструктивными особенностями, как всемирно известный статический XR, мобильное решение предоставляет клиентам одинаковые выгоды - высокую производительностью, низкие эксплуатационные затраты, энергоэффективность, низкий уровень шума, защита от постороннего предмета в и простота в обслуживании. Тем не менее, это первая машина в своем роде с электрическим приводом малой мощности и, благодаря своей бортовой вспомогательной силовой установки, его можно легко перемещать вокруг объекта и подключить снова.
Машина была впервые представлен на выставке IFAT в Мюнхене и была встречена с большим энтузиазмом. Выводу модели XR3000 mobil-e на рынок предшествовали девять месяцев усилий инженеров-разработчиков и обширные испытания.
Две машины были проданы клиентам в Италии. Ragn-Sells использует XR mobil-e для измельчения древесных отходов в Норвегии. Одну машину поставили в Испанию, две работают в Великобритании также для измельчения строительных и древесных отходов. Breitsamer использует шредер в Германии.
Комментируя интерес к этой машине, руководитель подразделения UNTHA по обработке отходов Peter Streinik сказал: "Мы установили высокий стандарт для нашего подразделения, когда запустили стационарный XR еще в 2014 году. Машина способна производить высококачественное твердое вторичное топливо (Solid Recovered Fuel - SRF) за один проход. Это в два раза эффективнее конкурирующих машин, что сокращает вдвое потребление энергии и изменяет представления об энергетике из отходов. В течение двух лет модель XR продавалась по всей Европе, США и Юго-Восточной Азии.
"Тем не менее, XR mobil-e также хорошо продается. У нас есть в эксплуатации демонстрационные машины по всей Европе, которые помогают нашим дилерам развивать продажи.
Я думаю, что 2017 будет решающим годом для измельчения отходов. Рынок открывается для больших инвестиций, признавая роль альтернативного топлива, которое оно может играть в рамках глобальной программы энергетики. Но операторы по-прежнему зажаты между качеством и охраной окружающей среды. Мобильный и стационарный XR окажется ключом к этому ".
С теми же конструктивными особенностями, как всемирно известный статический XR, мобильное решение предоставляет клиентам одинаковые выгоды - высокую производительностью, низкие эксплуатационные затраты, энергоэффективность, низкий уровень шума, защита от постороннего предмета в и простота в обслуживании. Тем не менее, это первая машина в своем роде с электрическим приводом малой мощности и, благодаря своей бортовой вспомогательной силовой установки, его можно легко перемещать вокруг объекта и подключить снова.
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