Яндекс Реклама Мобильный шредер UNTHA завоевывает мир Написал admin 60 прочтений )



Машина была впервые представлен на выставке IFAT в Мюнхене и была встречена с большим энтузиазмом. Выводу модели XR3000 mobil-e на рынок предшествовали девять месяцев усилий инженеров-разработчиков и обширные испытания.





Две машины были проданы клиентам в Италии. Ragn-Sells использует XR mobil-e для измельчения древесных отходов в Норвегии. Одну машину поставили в Испанию, две работают в Великобритании также для измельчения строительных и древесных отходов. Breitsamer использует шредер в Германии.



Комментируя интерес к этой машине, руководитель подразделения UNTHA по обработке отходов Peter Streinik сказал: "Мы установили высокий стандарт для нашего подразделения, когда запустили стационарный XR еще в 2014 году. Машина способна производить высококачественное твердое вторичное топливо (Solid Recovered Fuel - SRF) за один проход. Это в два раза эффективнее конкурирующих машин, что сокращает вдвое потребление энергии и изменяет представления об энергетике из отходов. В течение двух лет модель XR продавалась по всей Европе, США и Юго-Восточной Азии.



"Тем не менее,



Я думаю, что 2017 будет решающим годом для измельчения отходов. Рынок открывается для больших инвестиций, признавая роль альтернативного топлива, которое оно может играть в рамках глобальной программы энергетики. Но операторы по-прежнему зажаты между качеством и охраной окружающей среды. Мобильный и стационарный XR окажется ключом к этому ".



С теми же конструктивными особенностями, как всемирно известный статический XR, мобильное решение предоставляет клиентам одинаковые выгоды - высокую производительностью, низкие эксплуатационные затраты, энергоэффективность, низкий уровень шума, защита от постороннего предмета в и простота в обслуживании. Тем не менее, это первая машина в своем роде с электрическим приводом малой мощности и, благодаря своей бортовой вспомогательной силовой установки, его можно легко перемещать вокруг объекта и подключить снова. UNTHA был запущен первый в мире мобильный шредер с электрическим приводом.Машина была впервые представлен на выставке IFAT в Мюнхене и была встречена с большим энтузиазмом. Выводу моделина рынок предшествовали девять месяцев усилий инженеров-разработчиков и обширные испытания. Две машины были проданы клиентам в Италии. Ragn-Sells использует XR mobil-e для измельчения древесных отходов в Норвегии. Одну машину поставили в Испанию, две работают в Великобритании также для измельчения строительных и древесных отходов. Breitsamer использует шредер в Германии.Комментируя интерес к этой машине, руководитель подразделения UNTHA по обработке отходов Peter Streinik сказал: "Мы установили высокий стандарт для нашего подразделения, когда запустили стационарный XR еще в 2014 году. Машина способна производить высококачественное твердое вторичное топливо (Solid Recovered Fuel - SRF) за один проход. Это в два раза эффективнее конкурирующих машин, что сокращает вдвое потребление энергии и изменяет представления об энергетике из отходов. В течение двух лет модель XR продавалась по всей Европе, США и Юго-Восточной Азии."Тем не менее, XR mobil-e также хорошо продается. У нас есть в эксплуатации демонстрационные машины по всей Европе, которые помогают нашим дилерам развивать продажи.Я думаю, что 2017 будет решающим годом для измельчения отходов. Рынок открывается для больших инвестиций, признавая роль альтернативного топлива, которое оно может играть в рамках глобальной программы энергетики. Но операторы по-прежнему зажаты между качеством и охраной окружающей среды. Мобильный и стационарный XR окажется ключом к этому ".С теми же конструктивными особенностями, как всемирно известный статический XR, мобильное решение предоставляет клиентам одинаковые выгоды - высокую производительностью, низкие эксплуатационные затраты, энергоэффективность, низкий уровень шума, защита от постороннего предмета в и простота в обслуживании. Тем не менее, это первая машина в своем роде с электрическим приводом малой мощности и, благодаря своей бортовой вспомогательной силовой установки, его можно легко перемещать вокруг объекта и подключить снова.

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