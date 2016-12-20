Ключевые темы Года экологии – обращение с отходами и внедрение наилучших технологий
Написал admin в 20.12.2016 19:25 (35 прочтений)
Первый заместитель Председателя Совета Федерации, председатель Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования Николай Федоров провел заседание Совета на тему «О мерах по реализации государственной экологической политики», сообщает пресс-служба СФ.
В мероприятии приняли участие председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, первый заместитель председателя Совета Михаил Щетинин, члены Совета Федерации, представители министерств и ведомств, бизнес-сообщества, общественных организаций, эксперты.
«Сегодняшнее заседание завершает работу Совета в уходящем году, который был весьма результативным. Мы рассмотрели и выработали решения по таким актуальным вопросам, как оборот земель сельскохозяйственного назначения, обеспечение продовольственной безопасности страны. Апробирован принципиально новый формат работы – совместное заседание с президиумом Научно-экспертного совета при Председателе СФ. Это позволило существенно расширить круг участников дискуссии, способствовало генерированию новых идей и предложений», — сказал Николай Федоров.
Он подчеркнул, что руководство страны уделяет большое внимание реализации экологической политики. В 2016 году был создан Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Одним из направлений его деятельности стала экология. Учреждена должность специального представителя Президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Степан Жиряков утвержден заместителем председателя Межведомственной комиссии Совета Безопасности России по экологической безопасности.
Николай Федоров отметил, что наступающий 2017 год объявлен в России Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий: «Предстоит масштабная практическая работа по целому ряду направлений — от рекультивации старых полигонов твердых бытовых отходов и строительства современных мусороперерабатывающих заводов до ликвидации накопленного экологического ущерба и технического перевооружения промышленных и энергетических объектов».
«Задача палаты и нашего Совета состоит в системном анализе текущей ситуации и законодательной поддержке экологической политики государства. Необходима предметная настройка правовой базы практически по всем основным направлениям экологической политики, — подчеркнул парламентарий. - Ключевые темы Года экологии – обращение с отходами и внедрение наилучших доступных технологий – предмет постоянного внимания Совета Федерации».
Николай Федоров подчеркнул, что степень готовности регионов к внедрению новой системы обращения с отходами очень разная. Совет Федерации как палата регионов будет вести мониторинг правоприменения, помогать регионам в решении возникающих проблем и при необходимости оперативно готовить изменения в законодательство.
Николай Федоров отметил, что несвоевременное принятие или отсутствие подзаконных актов может негативно сказаться также на реализации правовых норм о внедрении наилучших доступных технологий: «Переход к наилучшим доступным технологиям актуален не только в рамках экологической и промышленной политики. Это необходимое условие для экономического роста и обеспечения конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей. Поэтому в рамках парламентского контроля важно наладить постоянно действующий мониторинг подготовки соответствующих подзаконных актов».
В 2017 году планируется создание одиннадцати новых и расширение двух особо охраняемых природных территорий федерального значения. Аналогичная работа будет проводиться на региональном уровне.
Особого внимания требует развитие экологического туризма, сказал Николай Федоров. Это направление формирует патриотизм и создает дополнительные рабочие места. При этом экотуризм не должен создавать избыточную и опасную нагрузку на природу заказников и охранных зон.
Заместитель министра природных ресурсов и экологии – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик рассказал об основных направлениях деятельности Министерства в сфере экологии.
Он информировал о работе ведомства в части сохранения биологического разнообразия, развития особо охраняемых природных территорий федерального значения, о разработке проекта «Чистая страна», предусматривающего создание условий для выявления и ликвидации несанкционированных свалок. «Очень важное направление – создание практически с нуля мусороперерабатывающей отрасли. Этот проект будет реализовываться на базе принятого полгода назад закона, в котором сформулированы правовые основы возмещения вреда окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности», - отметил Валентик.
Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Амирхан Амирханов также сделал акцент на введении нового механизма работы с отходами. Все полномочия по организации работ в этой сфере переданы с муниципального уровня на региональный, расширены полномочия регионов по установлению предельных тарифов, выбору региональных операторов, разработке региональных программ. Он выступил против переноса сроков вступления в силу закона о новой системе обращения с отходами: «На сегодняшний день нами согласовано 79 территориальных схем обращения с отходами, 65 субъектов их уже утвердили. Если мы переносим срок введения в действие этих норм на 1 января 2019 года, вся эта работа подвисает. Многие регионы потратили на это свои ресурсы. Необходимо разрешить тем регионам, которые готовы реализовать эту работу в 2017 году, приступить к реализации этих норм».
Николай Федоров поддержал эту позицию о недопустимости переноса введения в действие закона об отходах: «Нельзя наказывать добросовестных губернаторов, которые вложили огромные деньги в создание территориальных схем. Пусть эти регионы начинают работать».
Как подчеркнул Михаил Щетинин, Комитет СФ поставил на контроль реализацию закона, внедряющего новую систему обращения с отходами: «Мы запланировали в 2017 году проведение ряда контрольных мероприятий. Будем добиваться, чтобы внедрение этого закона в отдельных регионах началось уже в следующем году. Наш Комитет предлагает федеральным органам исполнительной власти использовать площадку Совета Федерации и проводимые Комитетом мероприятия для плодотворной совместной работы по внедрению положений закона в жизнь. Мы приглашаем министерства к более активному сотрудничеству с Комитетом».
В мероприятии приняли участие председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, первый заместитель председателя Совета Михаил Щетинин, члены Совета Федерации, представители министерств и ведомств, бизнес-сообщества, общественных организаций, эксперты.
«Сегодняшнее заседание завершает работу Совета в уходящем году, который был весьма результативным. Мы рассмотрели и выработали решения по таким актуальным вопросам, как оборот земель сельскохозяйственного назначения, обеспечение продовольственной безопасности страны. Апробирован принципиально новый формат работы – совместное заседание с президиумом Научно-экспертного совета при Председателе СФ. Это позволило существенно расширить круг участников дискуссии, способствовало генерированию новых идей и предложений», — сказал Николай Федоров.
Он подчеркнул, что руководство страны уделяет большое внимание реализации экологической политики. В 2016 году был создан Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Одним из направлений его деятельности стала экология. Учреждена должность специального представителя Президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Степан Жиряков утвержден заместителем председателя Межведомственной комиссии Совета Безопасности России по экологической безопасности.
Николай Федоров отметил, что наступающий 2017 год объявлен в России Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий: «Предстоит масштабная практическая работа по целому ряду направлений — от рекультивации старых полигонов твердых бытовых отходов и строительства современных мусороперерабатывающих заводов до ликвидации накопленного экологического ущерба и технического перевооружения промышленных и энергетических объектов».
«Задача палаты и нашего Совета состоит в системном анализе текущей ситуации и законодательной поддержке экологической политики государства. Необходима предметная настройка правовой базы практически по всем основным направлениям экологической политики, — подчеркнул парламентарий. - Ключевые темы Года экологии – обращение с отходами и внедрение наилучших доступных технологий – предмет постоянного внимания Совета Федерации».
Николай Федоров подчеркнул, что степень готовности регионов к внедрению новой системы обращения с отходами очень разная. Совет Федерации как палата регионов будет вести мониторинг правоприменения, помогать регионам в решении возникающих проблем и при необходимости оперативно готовить изменения в законодательство.
Николай Федоров отметил, что несвоевременное принятие или отсутствие подзаконных актов может негативно сказаться также на реализации правовых норм о внедрении наилучших доступных технологий: «Переход к наилучшим доступным технологиям актуален не только в рамках экологической и промышленной политики. Это необходимое условие для экономического роста и обеспечения конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей. Поэтому в рамках парламентского контроля важно наладить постоянно действующий мониторинг подготовки соответствующих подзаконных актов».
В 2017 году планируется создание одиннадцати новых и расширение двух особо охраняемых природных территорий федерального значения. Аналогичная работа будет проводиться на региональном уровне.
Особого внимания требует развитие экологического туризма, сказал Николай Федоров. Это направление формирует патриотизм и создает дополнительные рабочие места. При этом экотуризм не должен создавать избыточную и опасную нагрузку на природу заказников и охранных зон.
Заместитель министра природных ресурсов и экологии – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик рассказал об основных направлениях деятельности Министерства в сфере экологии.
Он информировал о работе ведомства в части сохранения биологического разнообразия, развития особо охраняемых природных территорий федерального значения, о разработке проекта «Чистая страна», предусматривающего создание условий для выявления и ликвидации несанкционированных свалок. «Очень важное направление – создание практически с нуля мусороперерабатывающей отрасли. Этот проект будет реализовываться на базе принятого полгода назад закона, в котором сформулированы правовые основы возмещения вреда окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности», - отметил Валентик.
Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Амирхан Амирханов также сделал акцент на введении нового механизма работы с отходами. Все полномочия по организации работ в этой сфере переданы с муниципального уровня на региональный, расширены полномочия регионов по установлению предельных тарифов, выбору региональных операторов, разработке региональных программ. Он выступил против переноса сроков вступления в силу закона о новой системе обращения с отходами: «На сегодняшний день нами согласовано 79 территориальных схем обращения с отходами, 65 субъектов их уже утвердили. Если мы переносим срок введения в действие этих норм на 1 января 2019 года, вся эта работа подвисает. Многие регионы потратили на это свои ресурсы. Необходимо разрешить тем регионам, которые готовы реализовать эту работу в 2017 году, приступить к реализации этих норм».
Николай Федоров поддержал эту позицию о недопустимости переноса введения в действие закона об отходах: «Нельзя наказывать добросовестных губернаторов, которые вложили огромные деньги в создание территориальных схем. Пусть эти регионы начинают работать».
Как подчеркнул Михаил Щетинин, Комитет СФ поставил на контроль реализацию закона, внедряющего новую систему обращения с отходами: «Мы запланировали в 2017 году проведение ряда контрольных мероприятий. Будем добиваться, чтобы внедрение этого закона в отдельных регионах началось уже в следующем году. Наш Комитет предлагает федеральным органам исполнительной власти использовать площадку Совета Федерации и проводимые Комитетом мероприятия для плодотворной совместной работы по внедрению положений закона в жизнь. Мы приглашаем министерства к более активному сотрудничеству с Комитетом».
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