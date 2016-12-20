Яндекс Реклама Ключевые темы Года экологии – обращение с отходами и внедрение наилучших технологий Написал admin 35 прочтений ) Первый заместитель Председателя Совета Федерации, председатель Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования Николай Федоров провел заседание Совета на тему «О мерах по реализации государственной экологической политики», сообщает пресс-служба СФ.



В мероприятии приняли участие председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, первый заместитель председателя Совета Михаил Щетинин, члены Совета Федерации, представители министерств и ведомств, бизнес-сообщества, общественных организаций, эксперты.



«Сегодняшнее заседание завершает работу Совета в уходящем году, который был весьма результативным. Мы рассмотрели и выработали решения по таким актуальным вопросам, как оборот земель сельскохозяйственного назначения, обеспечение продовольственной безопасности страны. Апробирован принципиально новый формат работы – совместное заседание с президиумом Научно-экспертного совета при Председателе СФ. Это позволило существенно расширить круг участников дискуссии, способствовало генерированию новых идей и предложений», — сказал Николай Федоров.



Он подчеркнул, что руководство страны уделяет большое внимание реализации экологической политики. В 2016 году был создан Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Одним из направлений его деятельности стала экология. Учреждена должность специального представителя Президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Степан Жиряков утвержден заместителем председателя Межведомственной комиссии Совета Безопасности России по экологической безопасности.



Николай Федоров отметил, что наступающий 2017 год объявлен в России Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий: «Предстоит масштабная практическая работа по целому ряду направлений — от рекультивации старых полигонов твердых бытовых отходов и строительства современных мусороперерабатывающих заводов до ликвидации накопленного экологического ущерба и технического перевооружения промышленных и энергетических объектов».



«Задача палаты и нашего Совета состоит в системном анализе текущей ситуации и законодательной поддержке экологической политики государства. Необходима предметная настройка правовой базы практически по всем основным направлениям экологической политики, — подчеркнул парламентарий. - Ключевые темы Года экологии – обращение с отходами и внедрение наилучших доступных технологий – предмет постоянного внимания Совета Федерации».



Николай Федоров подчеркнул, что степень готовности регионов к внедрению новой системы обращения с отходами очень разная. Совет Федерации как палата регионов будет вести мониторинг правоприменения, помогать регионам в решении возникающих проблем и при необходимости оперативно готовить изменения в законодательство.



Николай Федоров отметил, что несвоевременное принятие или отсутствие подзаконных актов может негативно сказаться также на реализации правовых норм о внедрении наилучших доступных технологий: «Переход к наилучшим доступным технологиям актуален не только в рамках экологической и промышленной политики. Это необходимое условие для экономического роста и обеспечения конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей. Поэтому в рамках парламентского контроля важно наладить постоянно действующий мониторинг подготовки соответствующих подзаконных актов».



В 2017 году планируется создание одиннадцати новых и расширение двух особо охраняемых природных территорий федерального значения. Аналогичная работа будет проводиться на региональном уровне.



Особого внимания требует развитие экологического туризма, сказал Николай Федоров. Это направление формирует патриотизм и создает дополнительные рабочие места. При этом экотуризм не должен создавать избыточную и опасную нагрузку на природу заказников и охранных зон.



Заместитель министра природных ресурсов и экологии – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик рассказал об основных направлениях деятельности Министерства в сфере экологии.



Он информировал о работе ведомства в части сохранения биологического разнообразия, развития особо охраняемых природных территорий федерального значения, о разработке проекта «Чистая страна», предусматривающего создание условий для выявления и ликвидации несанкционированных свалок. «Очень важное направление – создание практически с нуля мусороперерабатывающей отрасли. Этот проект будет реализовываться на базе принятого полгода назад закона, в котором сформулированы правовые основы возмещения вреда окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности», - отметил Валентик.



Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Амирхан Амирханов также сделал акцент на введении нового механизма работы с отходами. Все полномочия по организации работ в этой сфере переданы с муниципального уровня на региональный, расширены полномочия регионов по установлению предельных тарифов, выбору региональных операторов, разработке региональных программ. Он выступил против переноса сроков вступления в силу закона о новой системе обращения с отходами: «На сегодняшний день нами согласовано 79 территориальных схем обращения с отходами, 65 субъектов их уже утвердили. Если мы переносим срок введения в действие этих норм на 1 января 2019 года, вся эта работа подвисает. Многие регионы потратили на это свои ресурсы. Необходимо разрешить тем регионам, которые готовы реализовать эту работу в 2017 году, приступить к реализации этих норм».



Николай Федоров поддержал эту позицию о недопустимости переноса введения в действие закона об отходах: «Нельзя наказывать добросовестных губернаторов, которые вложили огромные деньги в создание территориальных схем. Пусть эти регионы начинают работать».



Как подчеркнул Михаил Щетинин, Комитет СФ поставил на контроль реализацию закона, внедряющего новую систему обращения с отходами: «Мы запланировали в 2017 году проведение ряда контрольных мероприятий. Будем добиваться, чтобы внедрение этого закона в отдельных регионах началось уже в следующем году. Наш Комитет предлагает федеральным органам исполнительной власти использовать площадку Совета Федерации и проводимые Комитетом мероприятия для плодотворной совместной работы по внедрению положений закона в жизнь. Мы приглашаем министерства к более активному сотрудничеству с Комитетом».

Tweet



Плоский Нитевидный Уплотненный Более старые первыми Более новые первыми Комментарии принадлежат их авторам. Мы не несем ответственности за их содержание. Комментарии принадлежат их авторам. Мы не несем ответственности за их содержание. Отправитель Нити ﻿﻿﻿﻿ Google Ads

Мероприятия











Google Ads