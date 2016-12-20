Опубликованы справочники по наилучшим доступным технологиям
Написал admin в 20.12.2016 23:20 (2 прочтений)
15 декабря 2016 г. приказами Росстандарта утверждены информационно-технические справочники по наилучшим доступным технологиям 2016 г. Таким образом были приняты 12 справочников НДТ и среди них четыре справочника, касающихся экологической темы.
ИТС 15-2016 «Утилизация и обезвреживание отходов (кроме обезвреживания термическим способом (сжигание отходов)»;
ИТС 17-2016 «Размещение отходов производства и потребления»;
ИТС 22-2016 «Очистка выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух при производстве продукции (товаров), а также при проведении работ и оказании услуг на крупных предприятиях»;
ИТС 22.1-2016 «Общие принципы производственного экологического контроля и его метрологического обеспечения».
Разработка указанных справочников НДТ осуществлялась в технических рабочих группах, созданных приказами Росстандарта в марте 2016 года, координацию деятельности которых осуществляет Бюро наилучших доступных технологий, определенное ведомством на базе профильной подведомственной организации.
В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» информационно-технический справочник является новым документом национальной системы стандартизации. В этой связи для его разработки в сжатые сроки была необходима консолидированная работа заинтересованных министерств и ведомств, промышленных предприятий, союзов, ассоциаций, научных и экспертных организаций.
С 12 августа до 12 сентября 2016 года была проведена процедура публичного обсуждения вышеуказанных справочников НДТ на официальном сайте Росстандарта. В этот период заинтересованным организациям была предоставлена возможность направления предложений и замечаний по разработанным проектам справочников НДТ, а также проведена их экспертиза в профильном техническом комитете по стандартизации «Наилучшие доступные технологии».
В соответствии с процедурой, установленной постановлением Правительства РФ от 23.12.2015 № 1458 «О порядке определения технологии в качестве наилучшей доступной технологии, а также разработки, актуализации и опубликования информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям», в ближайшее время справочники НДТ будут опубликованы на сайте Росстандарта в открытом бесплатном доступе. Ввод в действие справочников НДТ 2016 г. – с 1 июля 2017 года.
ИТС 15-2016 «Утилизация и обезвреживание отходов (кроме обезвреживания термическим способом (сжигание отходов)»;
ИТС 17-2016 «Размещение отходов производства и потребления»;
ИТС 22-2016 «Очистка выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух при производстве продукции (товаров), а также при проведении работ и оказании услуг на крупных предприятиях»;
ИТС 22.1-2016 «Общие принципы производственного экологического контроля и его метрологического обеспечения».
Разработка указанных справочников НДТ осуществлялась в технических рабочих группах, созданных приказами Росстандарта в марте 2016 года, координацию деятельности которых осуществляет Бюро наилучших доступных технологий, определенное ведомством на базе профильной подведомственной организации.
В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» информационно-технический справочник является новым документом национальной системы стандартизации. В этой связи для его разработки в сжатые сроки была необходима консолидированная работа заинтересованных министерств и ведомств, промышленных предприятий, союзов, ассоциаций, научных и экспертных организаций.
С 12 августа до 12 сентября 2016 года была проведена процедура публичного обсуждения вышеуказанных справочников НДТ на официальном сайте Росстандарта. В этот период заинтересованным организациям была предоставлена возможность направления предложений и замечаний по разработанным проектам справочников НДТ, а также проведена их экспертиза в профильном техническом комитете по стандартизации «Наилучшие доступные технологии».
В соответствии с процедурой, установленной постановлением Правительства РФ от 23.12.2015 № 1458 «О порядке определения технологии в качестве наилучшей доступной технологии, а также разработки, актуализации и опубликования информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям», в ближайшее время справочники НДТ будут опубликованы на сайте Росстандарта в открытом бесплатном доступе. Ввод в действие справочников НДТ 2016 г. – с 1 июля 2017 года.
пресс-служба Росстандарта
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