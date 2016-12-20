Опубликованы справочники по наилучшим доступным технологиям

пресс-служба Росстандарта

15 декабря 2016 г. приказами Росстандарта утверждены информационно-технические справочники по наилучшим доступным технологиям 2016 г. Таким образом были приняты 12 справочников НДТ и среди них четыре справочника, касающихся экологической темы.Разработка указанных справочников НДТ осуществлялась в технических рабочих группах, созданных приказами Росстандарта в марте 2016 года, координацию деятельности которых осуществляет Бюро наилучших доступных технологий, определенное ведомством на базе профильной подведомственной организации.В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» информационно-технический справочник является новым документом национальной системы стандартизации. В этой связи для его разработки в сжатые сроки была необходима консолидированная работа заинтересованных министерств и ведомств, промышленных предприятий, союзов, ассоциаций, научных и экспертных организаций.С 12 августа до 12 сентября 2016 года была проведена процедура публичного обсуждения вышеуказанных справочников НДТ на официальном сайте Росстандарта. В этот период заинтересованным организациям была предоставлена возможность направления предложений и замечаний по разработанным проектам справочников НДТ, а также проведена их экспертиза в профильном техническом комитете по стандартизации «Наилучшие доступные технологии».В соответствии с процедурой, установленной постановлением Правительства РФ от 23.12.2015 № 1458 «О порядке определения технологии в качестве наилучшей доступной технологии, а также разработки, актуализации и опубликования информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям», в ближайшее время справочники НДТ будут опубликованы на сайте Росстандарта в открытом бесплатном доступе. Ввод в действие справочников НДТ 2016 г. – с 1 июля 2017 года.