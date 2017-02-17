Под Смоленском открылся крупный мусоросортировочный комплекс – теперь более 100 тонн отходов из Смоленска ежедневно поступают на сортировку, а это примерно четверть всего бытового и промышленного мусора, сообщает "ГТРК-Смоленск".Сортировочный комплекс запустили в рамках выполнения нового федерального законодательства, которое запрещает со следующего года захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации.

По словам исполнительного директора мусороперерабатывающего цеха Владимира Дядченко, ежедневно сюда поступает около 150 тонн мусора. В среднем, каждая машина привозит по пять тонн отходов.Весь мусор поступает в так называемый приемник. Далее автоматически он сортируется на органические и неорганические отходы. Неорганический мусор вручную сортируют на фракции. За смену на линию выходят 16 человек. Отдельно откладывают бумагу, бутылки…. Стоят магниты, которые из мусора достают металл.Отсортированный мусор потом прессуют и отвозят на переработку как вторсырье. Отходы на полигон тоже отправляют уже прессованные.Сейчас в ходе сортировки на вторичную переработку отправляется пока только четверть поступающих из Смоленска отходов. Планируется, что объемы увеличатся вдвое, когда цех перейдет на круглосуточную работу.