На территории Тургеневского полигона ТБО, куда в настоящее время свозят отходы из Симферополя и населенных пунктов Южного берега Крыма, появится мусоросортировочный завод. Об этом сообщает 3652.ru со ссылкой на представителей АНО "ЖКХ Контроль РК".

Мусоросортировочный комплекс немецкой сборки, который в Крым привезли из Австрии, сейчас находится на территории Каменской свалки. Здесь он простаивал 7 лет. В ближайшее время его перевезут на полигон в Тургенево Белогорского района Крыма.Мощность линии составляет 100 тыс. т коммунальных отходов в год при работе в одну смену. Директор ООО "Тургеневский Карьер" Валерий Лунгол допустил работу мусоросортировочной линии в три смены, дабы справиться с поступающими отходами в полной мере. По его словам, сегодня на Тургеневский полигон поступает около 2 000 тонн отходов в сутки, и трехсменный режим работы должен полностью покрыть потребности.Директор АНО "ЖКХ Контроль РК" Анатолий Петров отметил хорошее состояние оборудования мусоросортировочной линии. Он надеется. что если не будет препятствий для инвестора, то Крым получит первый "нормальный объект обращения с отходами".В настоящий момент Тургеневский полигон ТБО не отвечает требования российского законодательства. "Мусор из Симферополя и ЮБК сваливается на неподготовленную землю, свалка дымит, отсутствует обязательный по проекту сбор фильтрата, а это приводит к попаданию загрязненной воды в почву и водоносные слои, что может привести к страшным экологическим последствиям»,- убежден директор АНО "ЖКХ Контроль РК" Анатолий Петров.Запуск мусоросортировочной линии планируется к 1 июня.