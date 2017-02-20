До конца текущего года в столице Китая введут в эксплуатацию 6 мусоросжигательных предприятий, которые будут производить электричество, метан и этанол, сообщает Международное радио Китая (CRI)

Объем мусора, используемого для производства энергоносителей, составит 30 тыс. тонн. При этом 24 тыс. тонн будут сжигать прямо на мусорных электростанциях, 6 тыс. тонн — использовать для производства биогаза (метана и этанола).Стимулировать утилизацию мусора будет упрощенный сбор отходов для жителей — мусор будет подразделяться на пищевые отходы и все остальные. В настоящее время отходы делятся на те, которые поддаются переработке, и которые не поддаются переработке. Градация "поддающиеся/неподдающиеся переработке" будет отменена.В рамках борьбы с загрязнением воздуха Пекин уже в этом году сократит использование угля на 30% — до менее 7 млн тонн.