Согласно последним китайским отраслевым источникам, недавнее ограничение Китаем импорта пластмассовых отходов, начатое в начале февраля, становится все более жестким, с усиленными инспекциями портов, замедлением отгрузки и 90 арестами по обвинению в контрабанде.

Китайская ассоциация по отходам пластмасс (China Scrap Plastics Association) в своем заявлении от 27 февраля отметила, что Главное управление таможни Китая провело крупномасштабную акцию 24 февраля в девяти крупных портах, также борьбу с незаконным использованием лицензий на импорт.«Некоторые считают эту кампанию вторым «Зеленым заборчиком», - сказал Стив Вонг, исполнительный президент CSPA, имея в виду репрессии в 2013 году, считавшиеся крупнейшими на сегодняшний день в Китае по импорту отходов.«Хотя утилизация пластмасс иногда может быть одной из отраслей, ответственных за загрязнение, правительство намерено прекращать все операции по утилизации пластика без надлежащего контроля и оборудования», - сказал он в заявлении. «Эта политика станет «новой реальностью» для Китая в будущем».Нынешняя кампания, получившая название «Национальный меч 2017» (National Sword 2017), началась 7 февраля с объявления правительства и, как ожидается, продлится один год.«Дверь становится узкой, - говорит Кэти Сюань (Kathy Xuan), член правления комитета по утилизации CPPIA и генеральный директор Parc Corp., перерабатывающего пластмассы на базе Romeoville, штат Иллинойс, который также имеет объект в Циндао, Китай.Отраслевые источники сообщили, что правительство, как правило, пытается ограничить импорт твердых отходов, предназначенных для переработки на небольших фабриках, без надлежащего контроля за загрязнением.Они ожидают меньшего количества проблем, связанных с импортом чистых, предварительно обработанных материалов, которые можно напрямую использовать для производства других товаров.«Мы надеемся, что будущая тенденция будет заключаться в ограничении импорта твердых отходов, но позволит использовать экологически чистые отходы, такие как переработанные продукты и гранулы, которые могут использоваться непосредственно в производстве», - сказал Вонг, который также является председателем перерабатывающего предприятия в Фукутоми в Гонконге.«Импортированные отходы, в частности опасные электронные E-отходы и необработанные пластмассовые отходы, были выделены как «иностранные отходы» и идентифицированы как источник серьезного загрязнения», - заявила CSPA, «частично это вызвано тем, что переработка осуществляется в небольших кустарных мастерских без надлежащих условий».Тем не менее CSPA заявила, что Китай хочет поощрять вторичную переработку и «намерен увеличить коэффициент утилизации своих собственных коммерческих и бытовых отходов, включая пластиковую упаковку и WEEE [e-waste]».National Sword не ограничивается пластиками. Она включает в себя металлолома является частью более широкой борьбы с контрабандой, включая наркотики и оружие.CSPA сообщила, что к настоящему моменту такая борьба привела к разоблачению 15 контрабандных операций, 90 арестов и конфискации более 22 000 тонн «иностранных отходов», включая электронные отходы, бытовые отходы и отходы пластмасс: «Многие экспедиторы получили запрет на свою деятельность".В то время как новая кампания приведет к увеличению затрат для переработчиков, Вонг сказал, что это позволит выровнять игровое поле для «добросовестных» компаний-переработчиков.«Действия правительства будут устранять несправедливое преимущество, получаемое незаконными операторами», - сказал он. Вонг также является членом комитета по пластмассам Брюссельского бюро международной рециклинга (BIR).CPPIA советовала компаниям совершенствовать свои бизнес-модели, импортировать легально и отказываться от необработанных отходов.