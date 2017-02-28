Самый большой в стране комплекс по вторичной переработке отходов будет оснащен оборудованием для переработки автомобильных шин датской компании Eldan Recycling. Комплекс, расположенный на площади 20 га в промышленном городе Месаид, уже работает. Финансирование проекта в размере 41,3 млн. долларов США (QAR 150,06 млн.) обеспечивает Коммерческий банк "Аль-Халидж" по программе поддержки "зеленых технологий" Катара.

Eldan Recycling A/S

Новый современный завод, оснащенный оборудованием Eldan Recycling будет перерабатывать автомобильные шины с целью получения новых материалов.Акрам Ибрагим, исполнительный директор комплекса, сказал: "Это первый в своем роде проект по утилизации использованных шин, которые представляют серьезную угрозу для окружающей среды. Проект представляет собой уникальное сооружение, которое стало реальностью благодаря Qatar National Vision 2030. Мы благодарим за постоянную поддержку Коммерческий банк "Аль-Халидж", государственные органы, природоохранные агентства, технологических партнеров и поставщиков".Тони Рефтман, исполнительный директор Eldan Recycling, сказал: "Для нас большая честь, что мы осуществляем поставку оборудование для этого уважаемого проекта".Члены Коммерческого банка "Аль-Халидж" получили возможность осмотреть объект после начала операций. Выступая на мероприятии, главный исполнительный директор банка Фахад Аль Халифа сказал: "В рамках нашей программы "зеленое поколение" проект этого комплекса по утилизации отходов способствует производству экологически чистых продуктов с добавленной стоимостью для коммерческого и промышленного использования, одновременно создавая экономические возможности, которые способствуют диверсификации государственных доходов".