Предприятия Красноярского филиала Сибирской генерирующей компании в первом квартале 2017 года реализовывали 5,2 тысяч тонн золошлаков. Это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Поставщиками золошлаков среди предприятий Красноярского филиала СГК являются три красноярские теплоэлектростанции (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3) и Канская ТЭЦ. Их основные покупатели — производители строительных материалов, которые получают недорогое и качественное сырье.

В первые три месяца 2017 года Красноярская ТЭЦ-1 реализовала около 3,9 тысяч тонн сухой золы, Красноярская ТЭЦ-2 — 1,3 тысяч тонн золошлаков. Совокупная отгрузка увеличилась примерно на 635 тонн по сравнению с первым кварталом 2016 года. Причиной роста стало расширение рынка сбыта, появление новых покупателей. При этом специалисты отмечают, что объемы отгрузки золошлаков, образующихся после сжигания угля на тепловых электростанциях, значительно вырастут во втором и третьем кварталах.«Эту тенденцию мы наблюдаем ежегодно: летом увеличивается потребность в сырье у основных покупателей — производителей строительных материалов, поэтому увеличиваются и объемы отгрузки золошлаков с наших станций», — рассказывает начальник отдела охраны окружающей среды Красноярского филиала СГК Дмитрий Стародубцев.Всего за 2016 год предприятия филиала реализовали более 22 тысяч тонн золошлаков, а за последние десять лет (2007-2016 годы) — около 283 тысяч тонн.Золошлаковые материалы можно использовать в дорожном строительстве, для рекультивации карьеров, заполнения горных выработок, в качестве сырья для производства строительных материалов и т. д. Вовлечение золошлаков в хозяйственный оборот позволяет снижать нагрузку на окружающую среду в городах присутствия компании.