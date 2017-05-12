Оператор по обращению с отходами компания «ЭкоЛайн» проводит акцию по сбору макулатуры в школах. В течение месяца компания собирает заявки и вывозит макулатуру из учебных учреждений, подавших заявку на участие в акции. Принимаются все виды макулатуры, в том числе бумага, картон, газетно-журнальные изделия. На вырученные с реализации макулатуры средства партнером акции некоммерческой организацией «ИНТЕЛРОСТ» будет снят детский художественный экологический фильм.

Акцию «Киноэкология» поддерживают более 50 учебных учреждений, расположенных на территории ЦАО, САО г. Москвы, г. Химки.Компания выделила призовой фонд для награждения самых активных участников ценными призами. Кроме того, по итогам мероприятия школам будут переданы фильмы и методические материалы для проведения внеклассной воспитательной работы. Церемония награждения с видеопоказом запланирована на конец мая.Цель акции – привлечь внимание учащихся и общественности к проблемам экологии и ресурсосбережения, обратившись к старой традиции по сбору макулатуры на базе школ для ее переработки и повторного использования вторичного сырья. Данная акция особенно актуальна в 2017 году, объявленном Годом экологии в России.Одной из ключевых задач компании-оператора является работа с населением и распространение культуры раздельного сбора отходов. На сегодняшний день на севере и в центре Москвы установлено и обслуживается 309 контейнеров для раздельного сбора отходов, по графику работают мобильные пункты приема полезных отходов у населения. «Сотрудничество с образовательными учреждениями – наиболее приоритетное направление в коммуникационной деятельности, так как именно школах закладываются основы экологического воспитания детей», – сообщает пресс-служба компании.ООО «ЭкоЛайн» - оператор по обращению с отходами в Москве. Действуя на основании государственного контракта, компания обеспечивает полный цикл мероприятий по обращению с отходами – сбор, вывоз, раздельный сбор, сортировка и переработка твердых коммунальных отходов. На обслуживании «ЭкоЛайн» состоит население Северного и Центрального административных округов г. Москвы, осуществляется вывоз отходов с территории подмосковных городов. Цель компании – используя комплексный подход, современные технологии и оборудование, обеспечить цивилизованное обращение с отходами в соответствии с действующими экологическими нормами. Сайт www.ec-line.ru АНО Центр развития интеллектуальных и творческих способностей «ИНТЕЛРОСТ» (г.Санкт-Петербург) - некоммерческая организация, организатор Межрегиональной благотворительной акции «Киноэкология», в рамках Всероссийского проекта «Киноуроки в школах России». Сайт www.киноуроки.рфШколы-участники г. Москвы: ГБОУ Лицей № 1550, СОШ № 1784, СОШ №152, СОШ № 717, ГБДОУ «Детский сад № 766», СОШ №1296, СОШ №1252 им. Сервантеса, ГБОУ ЦО № 1601, ГАПОУ ПК8 им. И. Ф. Павлова, ГКОУ КШИ № 1 СП № 2 «Московский кадетский корпус полиции имени Героя Советского Союза А.И. Попрядухина», ГБПОУ «Колледж малого бизнеса № 4», ГБПОУ «Колледж легкой промышленности», ГБОУ СОШ № 1241, СОШ №1234, Гимназия № 1540, СОШ №1239, СОШ №1253, Лицей № 1501, СОШ № 1388, СОШ №1275, СОШ №1277, ГКОУ КШИ № 1 СП № 2 «Московский кадетский корпус полиции имени Героя Советского Союза А.И. Попрядухина», СОШ № 2030, Гимназия № 1521, Гимназия № 1529, ГБПОУ «Образовательный комплекс дизайна и технологий».Школы-участники г. Химки: МБОУ СОШ № 2, СОШ № 3, Гимназия № 4, СОШ № 8 имени В.И. Матвеева, Лицей № 10, МАОУ Лицей № 13, Лицей № 15, Гимназия № 16, МАОУ Лицей № 17, СОШ № 18, СОШ № 25, СОШ № 27, МБС(к)ОУ № 47.