В декабре прошлого года компания ИКЕА объявила о приостановке приема батареек на переработку в связи с временным прекращением сотрудничества с поставщиком услуг по утилизации опасных отходов.

С 23 августа 2017 года покупатели снова смогут воспользоваться этим популярным сервисом во всех магазинах ИКЕА. Чтобы сдать батарейки в переработку достаточно просто захватить их с собой в магазин и положить в специальный контейнер. А ИКЕА позаботится о том, чтобы их безопасно транспортировали и переработали.ИКЕА занимается приемом батареек в переработку с 2014 года. Технология утилизации подразумевает извлечение из отслуживших свой срок батареек никеля, марганца, цинка и железа, что позволяет повторно использовать многие дорогостоящие ресурсы, а также защищать окружающую среду от опасных загрязнений. Всего за время работы сервиса было собрано и переработано более 70 тонн батареек.«Глобальная цель ИКЕА – поддерживать покупателей во всем. Это касается и вопросов экологической ответственности и переработки опасных материалов. Именно поэтому мы очень внимательно относимся ко всем нюансам, касающихся сервисов переработки. Мы обязательно продолжим работать в этом направлении и предлагать нашим покупателям удобные решения по переработке отходов, делая принцип экологичности и заботы об окружающей среде максимально доступным», – комментирует Наталья Бенеславская, руководитель отдела по экологии и социальной ответственности розничной сети ИКЕА.Об ИКЕАГруппа компаний ИКЕА уже более 70 лет создает мебель и предметы интерьера собственного дизайна. ИКЕА видит свою миссию в том, чтобы изменить к лучшему повседневную жизнь многих людей, предлагая мебель и другие товары для обустройства дома достойного качества по доступным ценам. В России магазины ИКЕА открываются в составе семейных торговых центров МЕГА. Сегодня в крупнейших российских городах успешно работают 14 таких комплексов.