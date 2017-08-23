Сегодня состоялось торжественное открытие нового комплекса очистных сооружений на заводе PepsiCo по производству снеков (ООО «Фрито Лей Мануфактуринг») в Азове, Ростовская область.В официальной церемонии открытия приняли участие заместитель губернатора Ростовской области Ю.С. Молодченко, вице-президент по маркетингу PepsiCo Россия, Украина и СНГ Дин Робсон, глава администрации города Азова Владимир Ращупкин и директор «Фрито Лей Мануфактуринг» в Азове Наталья Неустроева.

«Запуск нового комплекса очистных сооружений на заводе компании PepsiCo в Азове – хороший пример того, как бизнес заботится об экологии региона, в котором ведет свою деятельность. Мы рады, что такие крупные компании, как PepsiCo, ответственно подходят к вопросу бережного отношения к природе и инвестируют значительные средства в охрану окружающей среды», - отметил заместитель губернатора Ростовской области Ю.С. Молодченко.Новая очередь локальных очистных сооружений представляет собой современный высокотехнологичный комплекс, обеспечивающий полный цикл очистки промышленных стоков (механическую и биологическую очистку производственных сточных вод) общим объемом до 1,2 тысяч кубометров в сутки. Технологические решения, применяемые в новом комплексе локальных очистных сооружений, помимо более тщательной очистки промышленных стоков предприятия позволят снизить нагрузку от производственных стоков завода на городскую канализационную сеть. Данные очистные сооружения соответствуют самым высоким требованиям, предъявляемым к подобным производственным объектам в России и за рубежом. Новый комплекс дополнил и усовершенствовал систему очистки воды, которая действовала на предприятии с момента открытия завода в 2009 году.«При ведении бизнеса мы в компании PepsiCo руководствуемся принципом «Ответственно к цели». Он заключается в том, что мы стремимся к долгосрочному стабильному росту бизнес-показателей, оказывая при этом положительное влияние на экологию и общество. На всех наших производственных предприятиях мы стремимся к как можно более эффективному использованию энергии, воды и упаковочных материалов, внедряя самые современные технологии. Строительство локальных водоочистных сооружений в Азове – еще один пример нашего ответственного отношения к ведению бизнеса и сохранению природных ресурсов», – прокомментировал Дин Робсон, вице-президент по маркетингу PepsiCo Россия, Украина и СНГ.Завод PepsiCo в Азове был признан «Зеленым заводом» и получил серебряный сертификат LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) в рамках аудита, проводимого Американским Советом по Зеленым Зданиям (USGBC) для оценки энергоэффективности и экологичности объектов недвижимости.Кроме того, азовское производство сертифицировано по международным стандартам серии ISO 14001 «Система экологического менеджмента» и OHSAS 18001 «Система профессиональной безопасности и охраны здоровья».PepsiCo ведет бизнес по всему миру в соответствии с принципом «Ответственно к цели», в рамках которого компания обеспечивает потребителей качественными продуктами питания и напитками, заботясь о сохранности природных ресурсов и оказывая поддержку обществу. Более подробно о подходе «Ответственно к цели» и о плане устойчивого развития компании до 2025 года — на сайте www.pepsico.ru Завод в Азове стал вторым на территории России предприятием «Фрито Лей Мануфактуринг» – подразделения компании PepsiCo по производству снеков. Завод был открыт в 2009 году. Предприятие производит картофельные чипсы Lay’s®, сухарики «ХрусTeam» и снеки Cheetos®. На заводе работает 440 человек, опосредовано предприятие создает еще около 200 рабочих мест. Сегодня на заводе PepsiCo в Азове действует четыре производственные линии, которые производят продукцию более 40 наименований. На сегодняшний день мощность производства составляет 93 тонны готовой продукции за 1 смену. В настоящее время картофель на предприятие поставляет 24 картофелеводческих хозяйства, девять из которых расположены на территории Ростовской области.О PepsiCo в РоссииКомпания PepsiCo – крупнейший в России производитель продуктов питания и напитков*. В центральном и региональных офисах компании и на ее многочисленных производственных предприятиях работает более 20 000 сотрудников.Сегодня компания PepsiCo занимает ведущие позиции в сегментах газированных, негазированных и энергетических напитков с торговыми марками Pepsi®, 7UP®, Mirinda®, Adrenaline Rush®, «Русский дар», и др., на рынке чипсов и снеков (Lay’s®, Cheetos®, «ХрусTeam»), в сегменте соков и нектаров («Я», «Фруктовый Сад», J7®, «Любимый» и др.), на рынке молочной продукции («Домик в деревне», «Веселый молочник», «Чудо», Bio Max®, «Имунеле»), и детского питания («Агуша» и «Чудо детки»), а также в сегменте бутилированной воды («Аква Минерале», «Ессентуки», «Родники России»).PepsiCo является крупнейшим в России промышленным переработчиком картофеля и одним из крупнейших переработчиков сырого молока. Компания инвестирует значительные средства в реализацию программ, направленных на повышение эффективности деятельности поставщиков картофеля и молока, улучшение качества и обеспечение роста поставок сырья.Дополнительная информация о компании – на сайте www.pepsico.ru *По данным рейтинга крупнейших компаний по объему реализации продукции рейтингового агентства «Эксперт РА» RAEX-600 за 2015 год