Общероссийский народный фронт и оператор по обращению с отходами в ЦАО, САО г.Москвы ООО «ЭкоЛайн» открыли экспериментальные пункты раздельного сбора отходов в Таганском районе.

Новые пункты приема вторичного сырья появились в Таганском районе по адресам: Таганская ул., д.44, Нижегородская ул., д. 3А, Новорогожская ул., д.8. Сбор полезных фракций – макулатуры, пластика, стекла, алюминия, тетрапака будет осуществляться в специальные контейнеры по принципу двупоточной системы сбора: полезные отходы складируются отдельно от несортированного и пищевого мусора. Контейнеры для вторичного сырья обслуживаются выделенным мусоровозом. Собранные в эти контейнеры полезные отходы отвозятся на мусоросортировочный завод, подвергаются промышленной сортировке и обработке, после чего готовое вторичное сырье поставляется предприятиям-переработчикам.Цель эксперимента – выявить проблемы организации раздельного сбора отходов в городе – административные, материально-технические барьеры, проблемы информирования населения – на примере отдельно взятого района и отработать механизм решения данных проблем с целью масштабирования схемы на другие районы и округа Москвы.Активисты ОНФ и мусоровывозящая компания будут отслеживать наполняемость контейнеров и качество вторичного сырья в контейнерах, а также произведут оценку расходов на организацию раздельного сбора отходов.Ранее в адрес компании-оператора по вывозу и утилизации отходов в САО, ЦАО г.Москвы «ЭкоЛайн» поступило письмо от жителей Таганского района с просьбой открыть пункты приема вторичного сырья по 12 адресам района.В ходе подготовительной работы был организован рейд контейнерных площадок, по результатам которого найдено всего 3 площадки, где есть свободное место под дополнительный контейнер.В адрес управляющей компании, являющейся балансодержателем территории и отвечающей за состояние контейнерных площадок в районе, направлены письма с просьбой выделить места для дополнительных контейнеров, в том числе предусмотреть таковые при плановой реконструкции и замене контейнерных площадок в районе.Система раздельного сбора отходов централизованно вводится в Москве с 2013 года в рамках эксперимента по обращению с отходами. Согласно действующим госконтрактам, операторы по обращению с отходами создают в обслуживаемых округах пункты раздельного сбора отходов исходя из расчёта 1 пункт на 12,5 тысяч жителей.На практике компании столкнулись с рядом трудностей, препятствующих вводу пунктов и выполнению требований государственных контрактов. Контейнеры можно устанавливать в строго определенных местах – внутри контейнерных площадок. Нарушение этого требования влечет за собой штрафы со стороны ОАТИ в отношении собственников мусорных баков. Однако, городские контейнерные площадки в 90% случаев не вмещают дополнительные контейнеры, а в 30% случаев и обычные контейнеры для ТБО, плотность дворовой застройки не позволяет расширить контейнерные площадки.Недостаточность информирования населения и отсутствие централизованного продвижения идеи раздельного сбора отходов негативно сказываются на объемах и качестве сдаваемых отходов (в контейнеры для вторичного сырья попадают пищевые отходы, несортированный мусор).Затраты на контейнерный парк, спецтехнику, транспортно-логистические расходы и обработку отходов при небольшом объеме и низком качестве собираемых полезных отходов делают проект убыточным для компании-оператора, вследствие чего отсутствуют стимулы организации раздельного сбора сверх требований Государственных контрактов. В то же время административно-технические барьеры, отсутствие выделенных мест сбора замедляют развитие системы раздельного сбора отходов в городе.По результатам эксперимента будет выработана схема взаимодействия общественности, бизнеса и власти, что даст стимул для развития селективного сбора отходов в городе.ООО «ЭкоЛайн» - оператор по обращению с отходами в ЦАО, САО Москве г.Москвы. Действуя на основании государственного контракта, компания обеспечивает полный цикл мероприятий по обращению с отходами – сбор, вывоз, раздельный сбор, сортировка и переработка твердых коммунальных отходов. Цель компании – используя комплексный подход, современные технологии и оборудование, обеспечить цивилизованное обращение с отходами в соответствии с действующими экологическими нормами. Сайт www.ec-line.ru