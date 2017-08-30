Приглашаем вас и специалистов вашей компании принять участие в деловой программе выставки оборудования и технологий для переработки, утилизации отходов и водоочистки Wasma, которая состоится с 17 по 19 октября 2017 года, в Москве, КВЦ «Сокольники».

17-18 октября в совершенно новом формате для отрасли обращения с отходами пройдут практические интерактивные отраслевые мероприятия:• ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ: «Новая система обращения с отходами в России в действии»• ДЕЛОВАЯ ИГРА ОТРАСЛИ: «Регулирование ТКО – Стабильность и риски» (на примере выбранного региона РФ)• ДЕЛОВАЯ ИГРА: «Процедура выдачи комплексного экологического разрешения полигона ТКО» (на примере выбранного полигона)• ПРАКТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: «Переработка строительных отходов и КГМ»• ПРАКТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: «Переработка органических и сельско-хозяйственных отходов»• Тагилова О. А., заместитель директора Департамента государственной политики регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды России• Зверева Е. С., заместитель начальника Управления государственного надзора и регулирования в области обращения с отходами и биоразнообразия Росприроднадзора• Поспелова М. А., заместитель директора Департамента городской среды Минстроя России• Озерова Е.М., к.т.н., заместитель генерального директора ООО «Строительная Компания «Гидрокор», член РГ при Минпромторге РФ по обращению с отходами• Макрушин А.В., исполнительный директор «ЖКХ Развитие»Для посещения конференции необходимо предварительно зарегистрироваться и получить электронный билет>> По вопросам участия в конференции обращайтесь:• к руководителю выставки Раисе Газарян по тел.: +7 (499) 750-08-28, доб. 6243, e-mail: Raisa.Gazaryan@ite-russia.ru Подробнее о выставке www.wasma.ru