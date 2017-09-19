С 17 по 19 октября 2017 года в Москве, в КВЦ «Сокольники» состоится 14-я Международная выставка оборудования и технологий для переработки, утилизации отходов и водоочистки Wasma. Организатор этого мероприятия – Группа компаний ITE, лидер рынка выставочных услуг России.

Выставка Wasma – ежегодная специализированная выставка, на которой посетители могут ознакомиться с оборудованием для сбора, транспортировки, сортировки, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов, оборудованием для водоочистки и водоподготовки.На выставке Wasma свое оборудование и услуги представят порядка 70 компаний, среди которых более 20 – это компании, которые впервые примут участие в выставке. Посмотреть список участников>> Для БЕСПЛАТНОГО посещения ПОЛУЧИТЕ ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЛЕТ>> Как известно, с 2017 по 2019 годы в субъектах Российской Федерации начинается внедрение новой системы обращения с отходами. На конкурсной основе во всех регионах выбираются операторы по обращению с ТКО. Посещение выставки позволит компаниям, претендующим на получения права быть регоператором, а также компаниям, которые уже добились этого статуса ознакомиться с зарубежным и российским опытом по внедрению системы обращения с отходами. Лучше разобраться в нормативных актах и изменениях, регулирующих обращение с отходами, тарифах за размещение отходов от предприятий и населения, организационно-правовых вопросах по заключению и ведению договоров с организациями, участвующими в производственном цикле обращения с ТКО. Большой выбор представленного оборудования на выставке, позволит выбрать недостающее оборудование для организации комплексной системы переработки отходов.Также, согласно Закону об отходах, за сортированные ТКО собственники производственных предприятий будут платить по более низкому тарифу, чем за несортированные отходы. Тариф на вывоз мусора будет снижен, если потребители создадут отходы, не подлежащие захоронению и сжиганию. Посетив выставку, руководители и специалисты-экологи торговых и промышленных предприятий смогут найти:• оборудование для переработки и утилизации отходов: АБОНО, Агрокомпост, Алеко Машинери, АТАМА, ИНСТРУМЕНТ.РУ/Лесопильное оборудование, СЕРВИПРЕСС, Прошоп, ТЯЖПРЕССМАШ, ПРЕСОНА, Сиарес, Современные экологические технологии, BINDER&Co, CROSS WRAP, GAZECOS, R.C.P SA, Sacria, Walle и другие;• мусоросортировочные комплексы: МЕГАЛИОН, Торговая Компания ОДВЕЙ, ЭКОМАШГРУПП, ЭКОНАЦПРОЕКТ;• коммунальная и специальная техника: РАСКАТ, РариТЭК, Экомтех-Трейдинг;• услуги по вывозу отходов: АПРЕЛЬ, ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА,;• мусорные контейнеры: IPLAST, ТОРГ КОМС, РГ Экотек;• оборудование для водоподготовки и водоочистки: ВАМ-МОСКВА, Весь мир, ТВЕНКО, ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ, Экоинжиниринг, DANGO&DIENENTHAL, KROHNE, SALMO.RU и другие.17-18 октября в совершенно новом формате для отрасли обращения с отходами пройдут практические интерактивные отраслевые мероприятия:• ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ: «Новая система обращения с отходами в России в действии»• ДЕЛОВАЯ ИГРА ОТРАСЛИ: «Регулирование ТКО – Стабильность и риски» (на примере выбранного региона РФ)• ДЕЛОВАЯ ИГРА: «Процедура выдачи комплексного экологического разрешения полигона ТКО» (на примере выбранного полигона)• ПРАКТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: «Переработка строительных отходов и КГМ»• ПРАКТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: «Переработка органических и сельско-хозяйственных отходов». Подробнее о деловой программе>> Для бесплатного посещения специалисты могут получить ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЛЕТ>> Даты и время проведения Место проведения17 октября 10:00-18:0018 октября 10:00-18:0019 октября 10:00-16:00 КВЦ «Сокольники», пав. 4.1.Москва, 5-й Лучевой просек, дом 7, строение 1Станция метро «Сокольники» Схема проезда >>