С 17 по 19 октября 2017 г. в Москве в КВЦ «Сокольники» состоится 14-я Международная выставка оборудования и технологий для переработки, утилизации отходов и водоочистки Wasma. Организатор этого мероприятия – Группа компаний ITE, лидер рынка выставочных услуг России.Выставка Wasma – ежегодная специализированная выставка, на которой посетители могут ознакомиться с оборудованием для сбора, транспортировки, сортировки и утилизации промышленных и бытовых отходов, с оборудованием для водоочистки и водоподготовки.

Для бесплатного посещения ПОЛУЧИТЕ ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЛЕТ>> Сегодня государственное регулирование в сфере обращения с отходами способствует формированию культуры эффективной и грамотной их переработки. В 64 субъектах Российской Федерации уже подготовлены территориальные схемы в области обращения с отходами, проходит выбор региональных операторов по обращению с ТКО на конкурсной основе, увеличивается спрос на оборудование для сортировки и переработки отходов.В этой связи посещение выставки Wasma позволит компаниям, претендующим на звание регионального оператора, а также компаниям, которые уже добились этого статуса, выбрать лучшие варианты для организации комплексной системы переработки отходов из широкого спектра оборудования, представленного на выставке.Руководители и специалисты-экологи торговых и промышленных предприятий смогут найти на Wasma 2017 контейнеры и евроконтейнеры для сбора крупногабаритного мусора, баки для раздельного сбора бытовых отходов, оборудование для сортировки отходов, оборудование для вторичной переработки изделий из резины, полимеров и пластмасс, бумаги и картона, стекла, дерева, металла; оборудование для утилизации биологических отходов, оборудование для водоочистки промышленных стоков.Свое оборудование и услуги представят порядка 70 ведущих российских и зарубежных производителей и дистрибьютеров оборудования и технологий для переработки и утилизации отходов, водоочистки и водоподготовки. Более 20 компаний примут участие в выставке впервые.Так, немецкая компания FHF ANLAGENTECHNIK GmbH предложит российскому рынку оборудование и заводские линии по сортировке и утилизации бытовых отходов, а также конвейерную технику.Компании Sutco, «Мегалион», «ТЯЖПРЕССМАШ», «Эконацпроект» и «Экомашгрупп» продемонстрирует решения по проектированию, строительству и организации работы мусоросортировочных комплексов.Компании ARCON, «ПЕНЗМАШ», «Экоголд стандарт», «Экопромсервис» представят на выставке оборудование для переработки изношенных шин и отходов РТИ.Компания «ОДВЕЙ» представит свои решения «под ключ»: линии мойки и измельчения PET, линии мойки и переработки PE, PP, линии для переработки макулатуры в готовый продукт, оборудование для нарезки крупного металла и его прессовки, оборудование для переработки строительного мусора.Коммунальная автотехника будет представлена компаниями «РариТЭК» и «Экомтех-Трейдинг».На стенде компании «Раскат» можно будет узнать об особенностях уплотнителя РЭМ-25, который успешно применяется уже на многих полигонах ТБО.Решения для современных и экологически безопасных полигонов ТКО, в том числе системы для сбора и очистки фильтрата и сточных вод (установки обратного осмоса, испарители), системы для сбора, очистки и утилизации свалочного газа (факельные установки, блочные теплоэлектростанции) представит компания «ЭКОКОМ».Фабрика нетканых материалов «Весь мир» презентует сорбирующие материалы для очистки сточных вод, сбора нефтяных и масляных пятен с поверхности водоемов.Услуги по сбору и утилизации промышленных отходов предложат компании «Апрель» и «Единая Диспетчерская Служба».Компания ГК «ЭкоТехнологии» представит пресс-компактор, произведенный дочерней компанией «РжевМаш».Оборудование для переработки органических отходов на стендах компаний: BIODEGMA GmbH, «АБОНО», «АТАМА» («Эко-Спектрум»), «Агрокомпост» и «Современные экологические технологии».Компания «Ланотек-Инжиниринг» предложит экологическую технологию брикетирования и механоактивации материалов. Посетители выставки смогут ознакомиться с оборудованием для брикетирования, рециклинга и утилизации отходов металлургического производства, а также органических и минеральных отходов промышленного и сельскохозяйственного производств.На стенде компании «Лесопильное оборудование» будет показана в действии дробилка для измельчения древесных отходов.Традиционно на выставке будет широко представлено оборудование для прессования и измельчения отходов: CPM Europe, ProShop, Sacria Iindustries, R.C.P. SA, Walle, «Алеко-Машинери», «Пастер Холдинг», «Пресона», «Сервипресс», «Экоросстрой» и другие компании. Оборудование и технологии для водоочистки представят компании: DANGO & DIENENTHAL GmbH, KROHNE, SALMORU, «ВАМ-Москва», «ТВЕНКО», «ЦЕНТР», «Экоинжиниринг», «Эко-Потенциал».Ознакомиться с ассортиментом мусорных контейнеров можно будет на стендах компаний: IPLAST, КОНТР, ТОРГ КОМС, РГ «Экотек», «Спецмеханизация».В этом году деловая программа выставки пройдет в новом формате с интерактивными деловыми мероприятиями, для которых будет оборудован отдельный временный конференц-зал в павильоне 4.1.Программа включает в себя интерактивные практические деловые игры по построению новой системы обращения ТКО в России и конференцию, организованную группой шведских компаний при участии Посольства Швеции с презентацией инновационных технологий в сфере управления отходами, основанных на принципах устойчивого развития.17 октября состоится пленарное заседание «Новая система обращения с отходами в России в действии», в ходе которого будут рассмотрены практики применения нормативных актов и изменения действующих актов, регулирующих строительство, эксплуатацию, закрытие предприятий, осуществляющих обезвреживание, переработку, утилизацию и размещение отходов. Эксперты обсудят вопросы применения экологических требований к обеспечению отходов, в том числе твердых коммунальных, а также надзора за консервацией и последующим воздействием на окружающую среду закрытых полигонов.С 17 по 19 октября будет проходить серия деловых игр и круглых столов:• Деловая игра по построению новой системы обращения с отходами в России: «Регулирование ТКО - стабильность и риски» (на примере регионов РФ)• Практическая деловая игра на примере полигона ТКО: «Получение комплексного разрешения ТКО. Новая система обращения с отходами в России. Учет особенностей функционирования полигонов ТКО при получении комплексного экологического разрешения».• Семинар: «Инновационные технологии без ущерба окружающей среде – основной приоритет деятельности шведских компаний», в ходе которого выступит эксперт Ассоциации по управлению отходами в Швеции Томас Нюлунд с докладом «99% переработки – это возможно».Для бесплатного посещения выставки специалисты могут ПОЛУЧИТИТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЛЕТ>>