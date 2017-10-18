Стартовала вторая экологическая акция по сбору макулатуры в школах г.Москвы и Химки «Киноэкология». В течение месяца организаторы объявляют сбор и осуществляют вывоз макулатуры с территории школ. Принимаются все виды макулатуры – (группы МС-А, МС-Б, МС-В): бумага, картон, газетно-журнальные изделия, книги, полиграфия и прочая печатная продукция.

Заявки на участие принимаются до конца октября. Средства, вырученные с реализации вторичного сырья, будут перечислены партнеру акции некоммерческому фонду «ИНТЕЛРОСТ» для финансирования съемки и выпуска детского экологического фильма. По подсчетам организаторов, в ходе акции удастся собрать до 70 тонн макулатуры. Съемки фильма состоялись летом 2017 года, сейчас творческая команда «ИНТЕЛРОСТ» занимаются выпуском и продюсированием картины. Первый показ фильма запланирован в ноябре, на мероприятии, посвященном итогам акции.Ранее акция проводилась весной 2017 года и охватила 40 школ с общим сбором около 40 тонн макулатуры. Организаторы планируют увеличить масштаб осенней акции и привлечь к участию более 50 учебных учреждений.Партнером акции выступает государственное казенное учреждение города Москвы по организации обращения с отходами производства и потребления «Мосэкопром».Цель акции – привлечь внимание учащихся и общественности к проблемам экологии и ресурсосбережения, обратившись к старой традиции по сбору макулатуры на базе школ для ее переработки и повторного использования вторичного сырья. Данная акция особенно актуальна в 2017 году, объявленном Годом экологии в России. Среди всех экологических мероприятий акция «Киноэкология» отличается тем, что она не только и идет на пользу экологии благодаря переработке собранной макулатуры, но и выполняет важную воспитательную функцию. Через кино и заложенные в нем моральные принципы и понятия дети узнают об ответственности и долге каждого человека перед природой, о необходимости бережного отношении к ресурсам, в частности, к мусору.ООО «ЭкоЛайн» - оператор по обращению с отходами в Москве. Действуя на основании государственного контракта, компания обеспечивает полный цикл мероприятий по обращению с отходами – сбор, вывоз, раздельный сбор, сортировка и переработка твердых коммунальных отходов. Цель компании – используя комплексный подход, современные технологии и оборудование, обеспечить цивилизованное обращение с отходами в соответствии с действующими экологическими нормами. Сайт www.ec-line.ru АНО Центр развития интеллектуальных и творческих способностей «ИНТЕЛРОСТ» (г.Санкт-Петербург) - некоммерческая организация, организатор Межрегиональной благотворительной акции «Киноэкология», в рамках Всероссийского проекта «Киноуроки в школах России». Сайт www.киноуроки.рф