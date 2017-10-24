24 октября в Мособлдуме состоялся круглый стол на тему: «Медицинские отходы: эффективность существующих методов по обращению с отходами и необходимость создания и внедрения новых технологий». Участие в мероприятии приняли представители профильных министерств Московской области: здравоохранения, экологии и природопользования, инвестиций и инноваций, а также лечебно-профилактических учреждений и организаций, занимающихся утилизацией медотходов.

В начале заседания Председатель профильного Комитета Алла Полякова отметила, что проблема обращения с медицинскими отходами поднимается не в первый раз, как на федеральном, так и на региональном уровнях.Были приведены данные, что в Московской области на данный момент около 6 тыс. объектов здравоохранения. Каждое учреждение самостоятельно заключает договоры на вывоз медотходов. Однако законодательно оно не обязано отслеживать конечные места размещения вывозимых отходов. На сегодняшний день отсутствует четкий порядок выбора технологий обращения с медицинскими отходами и приоритеты в выборе технологий.Члены Комитета и представители исполнительных органов власти сошлись во мнении, что необходимо выработать единый подход к организации деятельности по обращению с медотходами в регионе. Прозвучало предложение создать пилотный проект в учреждениях одного из 15 Управлений Минздрава области, в которых внедрить комплексный подход по обращению и утилизаций медотходов.mosoblduma.ru