Предприятия строительной индустрии в Омске способны переработать за год 250 тысяч тонн золы ТЭЦ. Участники промышленного кластера по использованию и переработке золошлаков предложили направить отходы ТЭЦ на строительство дорог.
В промышленный кластер, занимающийся проблемами использования и переработки золошлаков, входит двадцать участников. Это предприятия строительной, промышленной, энергетической отрасли и крупные научные центры. «Промышленники» уверены, что разгрузить отвалы омских ТЭЦ способно многотоннажное использование золы.
В нашем регионе уже работают предприятия, которые при создании инновационных стройматериалов используют золу, например комбинат пористых материалов, заводы «Теплый кирпич» и «Омский цемент». При полной загрузке они способны перерабатывать 250 тысяч тонн золы за год.
По мнению специалистов СибАДИ, использовать золу в больших объемах можно при реализации нескольких дорожных проектов. Среди них, например, строительство дороги «Северный обход города Омска» — 53,8 км.
На реализацию этих проектов уйдет около девяти миллионов тонн золы. Использование отходов ТЭЦ в строительстве дорог разгрузит отвалы, освободит занимаемые территории и улучшит экологическую ситуацию. Участники кластера привели неутешительную статистику: в Омске после сжигания угля на ТЭЦ образуется полтора миллиона тонн золы. Ее сбрасывают в отвалы, на которых скопилось 75 миллионов тонн золошлаков.
Поскольку зола может быть полезной, участники кластера готовят соответствующие предложения для рассмотрения в Правительстве Омской области.
omsk.mk.ru