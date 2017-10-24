Предприятия строительной индустрии в Омске способны переработать за год 250 тысяч тонн золы ТЭЦ. Участники промышленного кластера по использованию и переработке золошлаков предложили направить отходы ТЭЦ на строительство дорог.

В промышленный кластер, занимающийся проблемами использования и переработки золошлаков, входит двадцать участников. Это предприятия строительной, промышленной, энергетической отрасли и крупные научные центры. «Промышленники» уверены, что разгрузить отвалы омских ТЭЦ способно многотоннажное использование золы.В нашем регионе уже работают предприятия, которые при создании инновационных стройматериалов используют золу, например комбинат пористых материалов, заводы «Теплый кирпич» и «Омский цемент». При полной загрузке они способны перерабатывать 250 тысяч тонн золы за год.По мнению специалистов СибАДИ, использовать золу в больших объемах можно при реализации нескольких дорожных проектов. Среди них, например, строительство дороги «Северный обход города Омска» — 53,8 км.На реализацию этих проектов уйдет около девяти миллионов тонн золы. Использование отходов ТЭЦ в строительстве дорог разгрузит отвалы, освободит занимаемые территории и улучшит экологическую ситуацию. Участники кластера привели неутешительную статистику: в Омске после сжигания угля на ТЭЦ образуется полтора миллиона тонн золы. Ее сбрасывают в отвалы, на которых скопилось 75 миллионов тонн золошлаков.Поскольку зола может быть полезной, участники кластера готовят соответствующие предложения для рассмотрения в Правительстве Омской области.omsk.mk.ru