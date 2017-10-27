Удмуртия вошла в список 17-ти пилотных регионов, которые в 2018 году получат 65 млн рублей на организацию деятельности по обращению с отходами.

Как отметили в Минприроды УР, деньги будут выплачены за счет «экологического сбора», который выплачивают производители готовых товаров, подлежащих утилизации после потребления. Полученные средства распределяются между регионами в виде субсидий. В следующем году их получат только 17 субъектов РФ.Полученные деньги могут быть направлены на строительство, техническое перевооружение и оснащение объектов по переработке отходов, а также внедрение оборудования для утилизации отходов.