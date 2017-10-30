С докладом выступит Руслан Губайдуллин, исполнительный директор Ассоциации «Чистая страна».В состав ассоциации «Чистая Страна» входят организации, операторы и специалисты в сфере обращения с отходами.

Напоминаем, что международная конференция «Переработка отходов 2017» состоится 16 ноября в отеле «Балчуг Кемпински Москва». Компания «Коммуникации» выступит стратегическим партнером мероприятия. Конференция пройдёт при поддержке Creon Capital.INVENTRA будет рада видеть на конференции всех заинтересованных участников рынка. Получить более подробную информацию о мероприятии вы можете по телефону +7 (495) 276-77-88 или по e-mail: org@creonenergy.ru