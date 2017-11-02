Рекультивацию полигона твердых бытовых отходов (ТБО) «Дмитровский» в Подмосковье планируются начать в декабре 2017 года, проект рекультивации, стоимость которой составит более 2 миллиардов рублей, уже утвержден, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Комитет Мособлдумы по экологии и природопользованию во вторник провел расширенное заседание на тему рекультивации полигонов, принадлежащих Москве, расположенных в Московской области. Данный вопрос находится на особом контроле комитета в связи с тем, что от жителей продолжают поступать жалобы на экологическую обстановку вокруг полигонов ТБО «Хметьево» и «Дмитровский» («Икша-2»).«На рекультивацию Дмитровского полигона, который был закрыт в январе 2015 года, было выделено финансирование, и в настоящее время ведется подготовка документации для проведения торгов на строительство. Планируется, что работы по рекультивации начнутся в декабре этого года, проект уже утвержден. Стоимость проекта составит более 2 миллиардов рублей. Срок рекультивации составит 31 месяц», - сказал заместитель начальника службы по контролю за ходом проектно-изыскательских работ департамента строительства Москвы Андрей Аристархов.В рамках проекта планируется: завоз грунта; строительство очистных сооружений; организация системы газоотведения; благоустройство и иные мероприятия.По словам Аристархова, рекультивация полигона ТБО «Хметьево» была завершена в 2016 году. При этом изначально проектом предполагалось предусмотреть систему утилизации газа, но данные работы не были выполнены из-за проблем с финансированием. В настоящее время объявлены торги на выполнение проектных работ по обустройству системы утилизации свалочного газа.Как отметила председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова, необходимо сделать все возможное, чтобы работы по рекультивации полигона ТБО «Икша-2» и организация системы утилизации свалочного газа на полигоне ТБО «Хметьево» прошли в заявленные сроки. Комитет продолжит держать на контроле данный вопрос.riamo.ru