Владельцам свалки в Балашихе, на которую жители жаловались президенту, может грозить до пяти лет лишения свободы. Как выяснил RT, прокуроры передали следствию материалы масштабной проверки законности работы крупного полигона «Кучино», проведённой по поручению Владимира Путина. Надзорное ведомство добивается возбуждения уголовного дела в отношении хозяев свалки за нарушение правил обращения с опасными отходами и загрязнение окружающей среды. Кроме того, Генпрокуратура вынесла представления министру природных ресурсов и экологии Сергею Донскому и главе Росприроднадзора Артёму Сидорову.

Генпрокуратура завершила проверку законности работы мусорной свалки «Кучино» в Балашихинском районе Подмосковья, которой управляло ЗАО «Заготовитель». Как следует из материалов проверки (имеются в распоряжении RT), занимавшаяся переработкой отходов компания допустила сразу несколько административных и уголовных правонарушений.Полигон бытовых отходов был закрыт летом 2017 года после обращения недовольных местных жителей к президенту Владимиру Путину во время прямой линии.В результате проверки, которая была проведена по поручению президента, Генпрокуратура установила, что полигон работал без положительного заключения органов государственного экологического контроля на проектную документацию. При этом обслуживающая мусорную свалку фирма, не имея на то разрешений, перерабатывала отходы за пределами своей территории. В итоге на самовольно захваченных землях скопилось почти 600 тыс. куб. м мусора. Кроме того, у свалки не было ни ограждения, ни предусмотренной проектом станции дегазации свалочного газа.Нарушения обернулись загрязнением почв в деревне Фенино и попаданием вредных веществ в реку Пехорку.«Материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении в отношении должностных лиц ЗАО «Заготовитель» уголовного дела по ст. 247 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов»)», — говорится в материалах по итогам проверки.По ч. 2 ст. 247 УК РФ руководству фирмы может грозить до пяти лет лишения свободы.Также надзорный орган намерен взыскать с ЗАО «Заготовитель» более 0,5 млрд рублей за причинённый экологии вред. Соответствующий иск подмосковная прокуратура подала в Балашинхинский городской суд.Связаться с представителями ЗАО «Заготовитель» RT не удалось — на телефонные звонки в фирме не отвечали.Между тем у Генпрокуратуры возникли претензии и к ответственным за экологию чиновникам.Так, по результатам проверки ведомство вынесло представления министру природных ресурсов и экологии Сергею Донскому, главе Росприроднадзора Артёму Сидорову и нескольким профильным чиновникам в Московской области.По мнению надзорного ведомства, чиновники знали о допускавшихся ЗАО «Заготовитель» нарушениях федерального законодательства, но на протяжении длительного времени не принимали никаких мер для их пресечения и устранения.«Кучино» был одним из крупнейших полигонов ТБО в России. Он занимал площадь 50 га и принимал до 90% всех твёрдых коммунальных отходов Москвы. Свалку закрыли 23 июня этого года, через неделю после того, как на нее пожаловались жители Балашихи в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным.«Мы находимся в тяжёлой ситуации, просто невыносимой. В черте города, в 200 м от жилых кварталов, детских садов и поликлиник, а также в 20 км от Кремля находится огромная свалка, самая большая в Московской области. Это нарушение федерального закона», — обратилась к Путину жительница города.До этого жители Балашихи несколько лет пытались достучаться до местных властей с требованием закрыть полигон. Но, несмотря на сообщения Министерства экологии Московской области, что свалка прекратит приём отходов ещё в апреле 2014 года, полигон продолжал работать. Чиновники обещали закрыть «Кучино» лишь к 2019 или 2021 году.После публичного обращения граждан к президенту историей заинтересовался и Следственный комитет. В ведомстве установили, что выдача разрешений на строительство многоквартирных домов вблизи полигона твёрдых бытовых отходов не соответствует нормам закона.Администрация городского округа Балашиха расторгла договор аренды с ЗАО «Заготовитель» и подала к фирме исковое заявление в арбитражный суд Московской области о взыскании 6,2 млрд рублей в качестве возмещении вреда, причинённого в результате нарушений законодательства об охране окружающей среды.По данным базы «Контур.Фокус», ЗАО «Заготовитель» работает с 1997 года. Его учредителями ЗАО являются четыре компании, зарегистрированные на Сейшельских островах: «Карстат Юниверсал Лтд.», «Битанг Лимитед», «Эммерт Лимитед» и «Уэндлер Лимитед», а также граждане РФ Дмитрий Кузовкин и Сергей Левашов. Руководит ЗАО «Заготовитель» Владимир Володин.Согласно финансовым отчетам, выручка компании в 2016 году составляла 25,8 млн рублей, а чистая прибыль — 1,8 млн рублей.В настоящий момент готовится проект рекультивации полигона. Как сообщал ранее министр экологии Московской области Александр Коган, работы обойдутся региональному бюджету как минимум в 4 млрд рублей.