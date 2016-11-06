На эколикбез и расчистку берегов водоемов четырех регионов России потрачено 3,6 млн. рублей!
Написал admin в 06.11.2016 21:01 (196 прочтений)
Больше 36 тонн мусора собрали активисты-экологи на прибрежных территориях рек и озер в рамках проекта «Чистые берега Байкала». В период с августа по октябрь текущего года по акваториям водоемов Иркутской, Ленинградской, Нижегородской областей и Хабаровского края волонтерами собрано и утилизировано 26 т стекла, 7 т бумаги и картона, 2,7 т ПЭТ и 1,2 т алюминия и других металлов. На это инициатор и инвестор проекта – компания HEINEKEN в России выделила 3,6 млн.рублей. Чтобы эффективно организовать раздельный сбор мусора, создать условия для поддержания чистоты на убранных и благоустроенных территориях, активисты-экологи пошли на нестандартные меры. К примеру, в Нижнем Новгороде активисты провели настоящий эко-просветительский фестиваль – организовали для горожан цикл лекций и кинопоказов. Иркутяне в рамках масштабного благоустройства острова Ольхон высадили более 25 тысяч саженцев хвойных деревьев.
До конца ноября экологические активисты четырех российских регионов: Иркутской, Ленинградской, Нижегородской областей и Хабаровского края представят результаты реализованных проектов, финансирование которых было осуществлено в рамках открывшейся в 2016 году, как части инфраструктуры проекта «Чистые берега», биржи Экологических проектов. Однако уже сегодня можно говорить о том, что благодаря появлению нового механизма взаимодействия активистов-экологов и бизнеса в лице компании HEINEKEN, являющейся инициатором и финансовым донором Экологической биржи, проект «Чистые Берега» вышел на принципиально новый этап развития.
Начинавшийся как локальный, проект «Чистые Берега Байкала» сегодня приобрел всероссийский масштаб, объединив 10 проектов и восемь организаций в четырех регионах России. Организованный на базе Экологической биржи конкурсный отбор позволил в честной конкурентной борьбе выбрать из 36 заявок, соответствующих критериям проведения конкурса, наиболее интересные и эффективные проекты, которые будут способствовать улучшению экологической среды береговых рекреационных территорий и одновременно прививать культуру ответственного отношения жителей и туристов к обращению с бытовыми отходами. Общая сумма финансирования проектов «Чистые берега» в 2016 году составила 3,6 млн рублей.
В период с августа по октябрь текущего года в Иркутской, Ленинградской, Нижегородской областях и Хабаровском крае прошли самые разнообразные акции и культурно-просветительские мероприятия, объединенные одной общей целью и идеей – возможностью самих жителей прибрежных районов городов быть активными участниками и создателями благоприятной и комфортной для жизни и отдыха среды. Реализация просветительской и образовательной функций осуществлялась через практические мероприятия по раздельному сбору мусора, созданию инфраструктуры поддержания чистоты на убранных и благоустроенных территориях. Всего в рамках проектов было собрано и утилизировано 26 т стекла, 7 т бумаги и картона, 2,7 т ПЭТ и 1,2 т алюминия и других металлов.
Так, в Нижегородской области прошел эко просветительский фестиваль «Чистые берега», в рамках которого был организован цикл лекций и кинопоказов для жителей Нижнего Новгорода и организованы регулярные акции по сбору на переработку бытовых отходов, а также в нескольких частях города были установлены и теперь регулярно обслуживаются контейнеры для сбора вторичного сырья на переработку. Все эта работа была выполнена активистами Ассоциации «Нижегородский культурный центр «Новый Акрополь». А волонтеры местного отделения Всероссийского общества охраны природы (ВООП) провели две акции по очистке берега Волги возле города Бор и создали инфраструктуру по раздельному сбору отходов в зоне отдыха.
Наибольшее количество проектов – пять – было реализовано в Иркутской области, большинство из них было связано с благоустройством острова Ольхон, где создается парковая зона, высажен лес на местах пожарищ и укреплен берег за поселком Харанцы (всего высажено более 25 тысяч саженцев), проведена масштабная просветительская работа с жителями и туристами относительно раздельного сбора отходов и создана инфраструктура для этого в центральном поселке острова – Хужире. В поселке Листвянка, в самом популярном и доступном для туристов месте на Байкале, было установлено 36 экологических баков, которые обслуживают специальные дворники, не только убирающие мусор, но и проводящие разъяснительную работу.
В Ленинградской области усилия экологических активистов из Ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды «РазДельный Сбор» были направлены на расчистку прибрежных территорий и создание инфраструктуры раздельного сбора отходов для отдыхающих на пляже Финского залива в районе МО Лисий Нос и озера Долгое Приморского района Санкт-Петербурга.
И, наконец, Хабаровское отделение ВООП продолжило реализацию начатого в 2014 году проекта «Чистые берега Амура», к уже реализованным мероприятиям добавилось создание инфраструктуры по сбору, утилизации и переработке отходов на территории центральной набережной города Хабаровска им. адмирала Г.И.Невельского и прилегающей береговой зоне.
«Главное, чего добилась компания HEINEKEN путем создания Биржи экологических проектов, это внедрение нового конкурсного механизма отбора организаций и проектов. Если раньше план мероприятий мы формировали самостоятельно, то теперь задачу разработки концептуального содержания проектов взяли на себя сами инициаторы – эксперты-экологи, понимающие все тонкости ситуации в конкретном регионе и даже районе города, которые находят оптимальные способы решения наиболее важных для местных жителей проблем. Эксперты-профессионалы также выполняют и функцию оператора Конкурса, которым стала организация «Коалиция Про Отходы». Все это дает синергетический эффект повышения эффективности наших инвестиций в экологическое благополучие. Опыт текущего года показал, что Экобиржа открывает широкие возможности для дальнейшего расширения векторов и географии деятельности проекта «Чистые берега», - пояснила Анна Маркина, менеджер по внешним коммуникациям компании HEINEKEN в России.
Напомним, что Биржа экологических проектов представляет собой механизм, позволяющий отбирать наиболее эффективные и прогрессивные проекты, способствующие формированию экологической культуры у местного населения и туристов. Кроме того, Биржа помогает региональным природоохранным инициативам находить поддержку на общероссийском уровне, обмениваться опытом, привлекать инвесторов и волонтеров, заинтересованных в снижении уровня загрязнения, в сохранении и развитии прибрежных территорий. Данная инициатива была впервые внедрена компанией HEINEKEN в 2016 г. В планах компании на 2017 год заложено увеличение объемов финансирования, что позволит расширить число проектов-победителей и расширить географический охват за счет участия новых городов и регионов.
Информационная справка Проект «Чистые Берега»
Проект «Чистые Берега Байкала» стартовал в 2007 году по инициативе компании HEINEKEN в России («Пивоварни Хейнекен Байкал»).
Проект «Чистые Берега Амура» реализуется по инициативе компании HEINEKEN в России (филиала «Амур-Пиво») с 2015 года.
Начинавшийся как региональный экологический проект «Чистые Берега Байкала» приобретает общероссийский статус благодаря присоединению к нему Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.
Главная цель проекта – объединить усилия в борьбе с экологической неграмотностью людей и загрязнением прибрежных территорий, а также формирование у местных жителей и туристов ответственного отношения к окружающей среде.
До конца ноября экологические активисты четырех российских регионов: Иркутской, Ленинградской, Нижегородской областей и Хабаровского края представят результаты реализованных проектов, финансирование которых было осуществлено в рамках открывшейся в 2016 году, как части инфраструктуры проекта «Чистые берега», биржи Экологических проектов. Однако уже сегодня можно говорить о том, что благодаря появлению нового механизма взаимодействия активистов-экологов и бизнеса в лице компании HEINEKEN, являющейся инициатором и финансовым донором Экологической биржи, проект «Чистые Берега» вышел на принципиально новый этап развития.
Начинавшийся как локальный, проект «Чистые Берега Байкала» сегодня приобрел всероссийский масштаб, объединив 10 проектов и восемь организаций в четырех регионах России. Организованный на базе Экологической биржи конкурсный отбор позволил в честной конкурентной борьбе выбрать из 36 заявок, соответствующих критериям проведения конкурса, наиболее интересные и эффективные проекты, которые будут способствовать улучшению экологической среды береговых рекреационных территорий и одновременно прививать культуру ответственного отношения жителей и туристов к обращению с бытовыми отходами. Общая сумма финансирования проектов «Чистые берега» в 2016 году составила 3,6 млн рублей.
В период с августа по октябрь текущего года в Иркутской, Ленинградской, Нижегородской областях и Хабаровском крае прошли самые разнообразные акции и культурно-просветительские мероприятия, объединенные одной общей целью и идеей – возможностью самих жителей прибрежных районов городов быть активными участниками и создателями благоприятной и комфортной для жизни и отдыха среды. Реализация просветительской и образовательной функций осуществлялась через практические мероприятия по раздельному сбору мусора, созданию инфраструктуры поддержания чистоты на убранных и благоустроенных территориях. Всего в рамках проектов было собрано и утилизировано 26 т стекла, 7 т бумаги и картона, 2,7 т ПЭТ и 1,2 т алюминия и других металлов.
Так, в Нижегородской области прошел эко просветительский фестиваль «Чистые берега», в рамках которого был организован цикл лекций и кинопоказов для жителей Нижнего Новгорода и организованы регулярные акции по сбору на переработку бытовых отходов, а также в нескольких частях города были установлены и теперь регулярно обслуживаются контейнеры для сбора вторичного сырья на переработку. Все эта работа была выполнена активистами Ассоциации «Нижегородский культурный центр «Новый Акрополь». А волонтеры местного отделения Всероссийского общества охраны природы (ВООП) провели две акции по очистке берега Волги возле города Бор и создали инфраструктуру по раздельному сбору отходов в зоне отдыха.
Наибольшее количество проектов – пять – было реализовано в Иркутской области, большинство из них было связано с благоустройством острова Ольхон, где создается парковая зона, высажен лес на местах пожарищ и укреплен берег за поселком Харанцы (всего высажено более 25 тысяч саженцев), проведена масштабная просветительская работа с жителями и туристами относительно раздельного сбора отходов и создана инфраструктура для этого в центральном поселке острова – Хужире. В поселке Листвянка, в самом популярном и доступном для туристов месте на Байкале, было установлено 36 экологических баков, которые обслуживают специальные дворники, не только убирающие мусор, но и проводящие разъяснительную работу.
В Ленинградской области усилия экологических активистов из Ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды «РазДельный Сбор» были направлены на расчистку прибрежных территорий и создание инфраструктуры раздельного сбора отходов для отдыхающих на пляже Финского залива в районе МО Лисий Нос и озера Долгое Приморского района Санкт-Петербурга.
И, наконец, Хабаровское отделение ВООП продолжило реализацию начатого в 2014 году проекта «Чистые берега Амура», к уже реализованным мероприятиям добавилось создание инфраструктуры по сбору, утилизации и переработке отходов на территории центральной набережной города Хабаровска им. адмирала Г.И.Невельского и прилегающей береговой зоне.
«Главное, чего добилась компания HEINEKEN путем создания Биржи экологических проектов, это внедрение нового конкурсного механизма отбора организаций и проектов. Если раньше план мероприятий мы формировали самостоятельно, то теперь задачу разработки концептуального содержания проектов взяли на себя сами инициаторы – эксперты-экологи, понимающие все тонкости ситуации в конкретном регионе и даже районе города, которые находят оптимальные способы решения наиболее важных для местных жителей проблем. Эксперты-профессионалы также выполняют и функцию оператора Конкурса, которым стала организация «Коалиция Про Отходы». Все это дает синергетический эффект повышения эффективности наших инвестиций в экологическое благополучие. Опыт текущего года показал, что Экобиржа открывает широкие возможности для дальнейшего расширения векторов и географии деятельности проекта «Чистые берега», - пояснила Анна Маркина, менеджер по внешним коммуникациям компании HEINEKEN в России.
Напомним, что Биржа экологических проектов представляет собой механизм, позволяющий отбирать наиболее эффективные и прогрессивные проекты, способствующие формированию экологической культуры у местного населения и туристов. Кроме того, Биржа помогает региональным природоохранным инициативам находить поддержку на общероссийском уровне, обмениваться опытом, привлекать инвесторов и волонтеров, заинтересованных в снижении уровня загрязнения, в сохранении и развитии прибрежных территорий. Данная инициатива была впервые внедрена компанией HEINEKEN в 2016 г. В планах компании на 2017 год заложено увеличение объемов финансирования, что позволит расширить число проектов-победителей и расширить географический охват за счет участия новых городов и регионов.
Информационная справка Проект «Чистые Берега»
Проект «Чистые Берега Байкала» стартовал в 2007 году по инициативе компании HEINEKEN в России («Пивоварни Хейнекен Байкал»).
Проект «Чистые Берега Амура» реализуется по инициативе компании HEINEKEN в России (филиала «Амур-Пиво») с 2015 года.
Начинавшийся как региональный экологический проект «Чистые Берега Байкала» приобретает общероссийский статус благодаря присоединению к нему Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.
Главная цель проекта – объединить усилия в борьбе с экологической неграмотностью людей и загрязнением прибрежных территорий, а также формирование у местных жителей и туристов ответственного отношения к окружающей среде.
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