Власти Крыма приняли решение закрыть и рекультивировать 13 свалок, которые переполнены и больше не могут функционировать.

По данным пресс-службы Госсовета Крыма, из 28 действующих полигонов в республике в скором времени останется только 15. Речь идет о полигонах в поселках городского типа Черноморское, Красногвардейское, Кировское, Советский, Ленино, Раздольное, Багерово, городах Евпатория, Армянск, Красноперекопск, Джанкой, Феодосия, селе Тургенево Белогорского района, селах Табачное и Вилино Бахчисарайского района. Остальные 13 площадок будут закрытыСоветом министров Крыма также утвержден перечень объектов для заключения концессионных соглашений по строительству 5 дополнительных региональных полигонов и 7 автоматизированных мусоросортировочных комплексов.