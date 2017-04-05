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В Крыму закроют 13 полигонов твердых коммунальных отходов
Разместил Редактор в 05.04.2017 (29 прочтений)
Власти Крыма приняли решение закрыть и рекультивировать 13 свалок, которые переполнены и больше не могут функционировать.


По данным пресс-службы Госсовета Крыма, из 28 действующих полигонов в республике в скором времени останется только 15. Речь идет о полигонах в поселках городского типа Черноморское, Красногвардейское, Кировское, Советский, Ленино, Раздольное, Багерово, городах Евпатория, Армянск, Красноперекопск, Джанкой, Феодосия, селе Тургенево Белогорского района, селах Табачное и Вилино Бахчисарайского района. Остальные 13 площадок будут закрыты

Советом министров Крыма также утвержден перечень объектов для заключения концессионных соглашений по строительству 5 дополнительных региональных полигонов и 7 автоматизированных мусоросортировочных комплексов.
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