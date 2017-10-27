Муниципальное предприятие займется сортировкой перерабатываемых отходов в подмосковном Красногорске, на его базе будет создана специальная станция, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Городской округ Красногорск в числе 13 муниципальных образований вошел в пилотный проект по внедрению раздельного сбора отходов в Подмосковье. Проект подразумевает установку двух видов контейнеров во дворах населенных пунктов: синего цвета - для «чистого», перерабатываемого, мусора (бумага, пластик, стекло, металл) и серого цвета для «грязного» (пищевые и растительные отходы, средства личной гигиены), который будет идти на обезвреживание.«Руководство Красногорска приняло решение о возведении сортировочной станции на территории промзоны, вдали от жилой застройки. Планируется, что, помимо разделения «чистых» отходов на фракции для дальнейшей отправки на специализированные предприятия, на базе организации будут осуществлять измельчение шин и выпуск продукции из вторсырья для нужд городского округа», - сказал министр экологии и природопользования региона Александр Коган.Он добавил, что в начале ноября одна из мусоровывозящих компаний запустит в эксплуатацию отдельный транспорт для сбора и вывоза «чистых» отходов в муниципалитете.На сегодняшний день в Красногорске контейнерами для раздельного сбора укомплектовано около трети от общего числа площадок. Лидерами по реализации пилотного проекта остаются Мытищи и Дубна, которые полностью перешли на новую систему утилизации отходов.