Яндекс Реклама Акция Министерства экологии Московской области "Шина-2016" Написал admin 136 прочтений )



С 15 октября по 20 декабря вы можете бесплатно сдать старые шины в рамках акции Министерства экологии Московской области "



Найдите ближайший пункт сбора покрышек на странице акции.



Полную информацию можно получить по телефону +7 496 44-95-221 или на



Мы гарантируем, что каждая сданная шина будет отправлена на переработку и не нанесет урон экологии Подмосковья!





Бонус для пользователей социальных сетей!



Сделайте оригинальные фотографии в момент сдачи старых покрышек и опубликуйте их на личной странице в социальных сетях с хэштегами #экологияначинаетсястебя и #шина2016. Четыре счастливчика, чьи посты наберут наибольшее число лайков, получат сертификаты на шиномонтажные работы на сумму 3000 рублей! Дорогие друзья!С 15 октября по 20 декабря вы можете бесплатно сдать старые шины в рамках акции Министерства экологии Московской области " Шина-2016 ".Найдите ближайший пункт сбора покрышек на странице акции.Полную информацию можно получить по телефону +7 496 44-95-221 или на сайте Минэкологии Мы гарантируем, что каждая сданная шина будет отправлена на переработку и не нанесет урон экологии Подмосковья!Бонус для пользователей социальных сетей!Сделайте оригинальные фотографии в момент сдачи старых покрышек и опубликуйте их на личной странице в социальных сетях с хэштегами #экологияначинаетсястебя и #шина2016. Четыре счастливчика, чьи посты наберут наибольшее число лайков, получат сертификаты на шиномонтажные работы на сумму 3000 рублей!

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