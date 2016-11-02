Акция Министерства экологии Московской области "Шина-2016"
Написал admin в 02.11.2016 08:50 (136 прочтений)
Дорогие друзья!
С 15 октября по 20 декабря вы можете бесплатно сдать старые шины в рамках акции Министерства экологии Московской области "Шина-2016".
Найдите ближайший пункт сбора покрышек на странице акции.
Полную информацию можно получить по телефону +7 496 44-95-221 или на сайте Минэкологии.
Мы гарантируем, что каждая сданная шина будет отправлена на переработку и не нанесет урон экологии Подмосковья!
Бонус для пользователей социальных сетей!
Сделайте оригинальные фотографии в момент сдачи старых покрышек и опубликуйте их на личной странице в социальных сетях с хэштегами #экологияначинаетсястебя и #шина2016. Четыре счастливчика, чьи посты наберут наибольшее число лайков, получат сертификаты на шиномонтажные работы на сумму 3000 рублей!
С 15 октября по 20 декабря вы можете бесплатно сдать старые шины в рамках акции Министерства экологии Московской области "Шина-2016".
Найдите ближайший пункт сбора покрышек на странице акции.
Полную информацию можно получить по телефону +7 496 44-95-221 или на сайте Минэкологии.
Мы гарантируем, что каждая сданная шина будет отправлена на переработку и не нанесет урон экологии Подмосковья!
Бонус для пользователей социальных сетей!
Сделайте оригинальные фотографии в момент сдачи старых покрышек и опубликуйте их на личной странице в социальных сетях с хэштегами #экологияначинаетсястебя и #шина2016. Четыре счастливчика, чьи посты наберут наибольшее число лайков, получат сертификаты на шиномонтажные работы на сумму 3000 рублей!
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