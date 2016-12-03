Яндекс Реклама В Европе на захоронение отправляется всё меньше бытовых отходов Написал admin 73 прочтений ) Европейские страны совершенствуют методы управления бытовым мусором в целях сокращения его последующего захоронения на свалках. За последние десять лет по всей Европе значительно выросла доля вторичной переработки, в том числе благодаря европейской экологической политике и работе нового Агентства по охране окружающей среды (European Environment Agency).



На брифинг EEA "Муниципальное управление отходами в европейских странах" представило последние данные, имеющиеся в практике обращения с отходами в странах-членах EEA, в том числе 28 государств-членов ЕС, а также Исландии, Норвегии, Швейцарии и Турции, с некоторой информацией о Западных Балканcких странах.



Доля бытовых отходов, поступающих на свалки в 32 странах-членах EEA снизилась с 49% в 2004 году до 34% в 2014 г. В целом, темпы захоронением снизились в 27 из 32 стран. В Австрии, Бельгии, Дании, Германии, Нидерландах, Норвегии, Швеции и Швейцарии, практически нет твердых бытовых отходов, которые направляются на свалки. Общий объем образования отходов в 32 странах-членах EEA снизилась на 3%, а средний показатель на человека снизился на 7% в период с 2004 по 2014 гг. Тем не менее, анализ показал, что такая тенденция не во всех странах. Объем коммунальных отходов на душу населения увеличился в 16 странах, а снизился в 19 других.



Особым успехом европейской экологической политики является увеличение доли вторичной переработки твердых бытовых отходов (которая включает компостирование и переработку био-отходов). Страны EEA достигли среднего общего уровня переработки 33% в 2014 году, по сравнению с 23% в 2004 году (для государств-членов ЕС: с 37% до 44% по сравнению с аналогичным периодом 2004-2014 годов).



Германия, Австрия, Бельгия, Швейцария, Нидерланды и Швеция перерабатывают свыше половины своих муниципальных отходов, как показывают статистические данные. В целом, в 15 из 32 стран, увеличение темпов вторичной переработки составило не менее 10 процентов за период 2004-2014 г. Увеличение доли вторичной переработки и снижение объема захоронения отходов четко связаны между собой.



Как правило, объем захоронения снижается гораздо быстрее, чем рост вторичной переработки, поскольку стратегия управления отходами основана на замене свалок рециклингом и сжиганием. В некоторых случаях эти стратегии также включают в себя предварительную обработку, например, механико-биологическая обработка, продукты которой затем вторично перерабатываются, сжигаются или захораниваются.

Tweet



Плоский Нитевидный Уплотненный Более старые первыми Более новые первыми Комментарии принадлежат их авторам. Мы не несем ответственности за их содержание. Комментарии принадлежат их авторам. Мы не несем ответственности за их содержание. Отправитель Нити ﻿﻿﻿﻿ Google Ads

Мероприятия











Google Ads