В Европе на захоронение отправляется всё меньше бытовых отходов
Написал admin в 03.12.2016 16:00 (73 прочтений)
Европейские страны совершенствуют методы управления бытовым мусором в целях сокращения его последующего захоронения на свалках. За последние десять лет по всей Европе значительно выросла доля вторичной переработки, в том числе благодаря европейской экологической политике и работе нового Агентства по охране окружающей среды (European Environment Agency).
На брифинг EEA "Муниципальное управление отходами в европейских странах" представило последние данные, имеющиеся в практике обращения с отходами в странах-членах EEA, в том числе 28 государств-членов ЕС, а также Исландии, Норвегии, Швейцарии и Турции, с некоторой информацией о Западных Балканcких странах.
Доля бытовых отходов, поступающих на свалки в 32 странах-членах EEA снизилась с 49% в 2004 году до 34% в 2014 г. В целом, темпы захоронением снизились в 27 из 32 стран. В Австрии, Бельгии, Дании, Германии, Нидерландах, Норвегии, Швеции и Швейцарии, практически нет твердых бытовых отходов, которые направляются на свалки. Общий объем образования отходов в 32 странах-членах EEA снизилась на 3%, а средний показатель на человека снизился на 7% в период с 2004 по 2014 гг. Тем не менее, анализ показал, что такая тенденция не во всех странах. Объем коммунальных отходов на душу населения увеличился в 16 странах, а снизился в 19 других.
Особым успехом европейской экологической политики является увеличение доли вторичной переработки твердых бытовых отходов (которая включает компостирование и переработку био-отходов). Страны EEA достигли среднего общего уровня переработки 33% в 2014 году, по сравнению с 23% в 2004 году (для государств-членов ЕС: с 37% до 44% по сравнению с аналогичным периодом 2004-2014 годов).
Германия, Австрия, Бельгия, Швейцария, Нидерланды и Швеция перерабатывают свыше половины своих муниципальных отходов, как показывают статистические данные. В целом, в 15 из 32 стран, увеличение темпов вторичной переработки составило не менее 10 процентов за период 2004-2014 г. Увеличение доли вторичной переработки и снижение объема захоронения отходов четко связаны между собой.
Как правило, объем захоронения снижается гораздо быстрее, чем рост вторичной переработки, поскольку стратегия управления отходами основана на замене свалок рециклингом и сжиганием. В некоторых случаях эти стратегии также включают в себя предварительную обработку, например, механико-биологическая обработка, продукты которой затем вторично перерабатываются, сжигаются или захораниваются.
На брифинг EEA "Муниципальное управление отходами в европейских странах" представило последние данные, имеющиеся в практике обращения с отходами в странах-членах EEA, в том числе 28 государств-членов ЕС, а также Исландии, Норвегии, Швейцарии и Турции, с некоторой информацией о Западных Балканcких странах.
Доля бытовых отходов, поступающих на свалки в 32 странах-членах EEA снизилась с 49% в 2004 году до 34% в 2014 г. В целом, темпы захоронением снизились в 27 из 32 стран. В Австрии, Бельгии, Дании, Германии, Нидерландах, Норвегии, Швеции и Швейцарии, практически нет твердых бытовых отходов, которые направляются на свалки. Общий объем образования отходов в 32 странах-членах EEA снизилась на 3%, а средний показатель на человека снизился на 7% в период с 2004 по 2014 гг. Тем не менее, анализ показал, что такая тенденция не во всех странах. Объем коммунальных отходов на душу населения увеличился в 16 странах, а снизился в 19 других.
Особым успехом европейской экологической политики является увеличение доли вторичной переработки твердых бытовых отходов (которая включает компостирование и переработку био-отходов). Страны EEA достигли среднего общего уровня переработки 33% в 2014 году, по сравнению с 23% в 2004 году (для государств-членов ЕС: с 37% до 44% по сравнению с аналогичным периодом 2004-2014 годов).
Германия, Австрия, Бельгия, Швейцария, Нидерланды и Швеция перерабатывают свыше половины своих муниципальных отходов, как показывают статистические данные. В целом, в 15 из 32 стран, увеличение темпов вторичной переработки составило не менее 10 процентов за период 2004-2014 г. Увеличение доли вторичной переработки и снижение объема захоронения отходов четко связаны между собой.
Как правило, объем захоронения снижается гораздо быстрее, чем рост вторичной переработки, поскольку стратегия управления отходами основана на замене свалок рециклингом и сжиганием. В некоторых случаях эти стратегии также включают в себя предварительную обработку, например, механико-биологическая обработка, продукты которой затем вторично перерабатываются, сжигаются или захораниваются.
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