Рециклинг полимеров, столь развитый в европейских странах, в России пока находится в зачаточном состоянии: раздельный сбор отходов не налажен, нормативная база отсутствует, инфраструктуры нет, как нет и сознательности среди большей части населения. Однако игроки рынка смотрят в будущее с оптимизмом, возлагая надежды в том числе на Год экологии, который объявлен в стране в 2017 г. указом Президента.Третья международная конференция «Вторичная переработка полимеров 2017», организованная компанией INVENTRA, состоялась в Москве 17 февраля. Партнерами мероприятия выступили Polymetrix, Uhde Inventa-Fischer, Starlinger Viscotec, MAAG Automatik, Erema и Moretto; поддержку оказали Nordson, DAK Americas и PETplanet. Информационный спонсор конференции – журнал «Полимерные материалы».«Сейчас ситуация не вдохновляет, но ее улучшение – дело времени, — отметил в приветственном слове управляющий директор Группы CREON Сергей Столяров. – При высоких ценах на первичное сырье спрос на переработанные полимеры и изделия из них будет расти. В то же время появление отечественного сырья сместит структуру потребления первичного ПЭТФ в сторону волокон и пленок. В этой связи использование вторичных полимеров становится особенно перспективно».По итогам 2016 г. объем мирового сбора ПЭТФ для вторичной переработки составил 11.2 млн т, сообщила консультант PCI Wood Mackenzie Хелен МакГиу. Основная доля пришлась на страны Азии — 55%, в Западной Европе собрано 17% от мирового объема, в США — 13%. По прогнозу эксперта, к 2020 г. сборы ПЭТФ для рециклинга превысят 14 млн т, а в процентном выражении уровень сбора достигнет 56% (сейчас 53%). Основной рост ожидается за счет азиатских стран, в частности, Китая.На данный момент наибольший уровень сбора наблюдается в Китае, он составляет 80%, примерно такого же показателя достигли и другие азиатские страны.По словам г-жи МакГиу, из собранного в 2016 г. ПЭТФ (а это, напомним, 11.2 млн т) производственные потери составили 2.1 млн т, соответственно, хлопьев было получено 9.1 млн т. Основное направление дальнейшей переработки – волокна и нити (66%).К 2025 г. в Европе будет перерабатываться 60% бытовых отходов, в 2030 г. этот показатель вырастет до 65%. Такие поправки планируются в Рамочную директиву по отходам, сообщил Каспарс Фогельманис, председатель Совета директоров Nordic Plast. Сейчас уровень рециклинга гораздо ниже — в Латвии, например, он составляет всего 21%, в среднем в Европе – 44%.При этом объемы производимой в Прибалтике пластмассовой упаковки ежегодно растут, наиболее распространенные перерабатываемые полимеры — пленка ПЭНП, ПЭВП и ПП.В России по итогам 2016 г. потребление вторичного ПЭТФ (reПЭТФ) составило около 177 тыс. т, из них на внутренний сбор пришлось 90%. Как сообщил Константин Рзаев, председатель Совета директоров ГК «ЭкоТехнологии», почти 100% импорта пришлось на ПЭТ-хлопья для производства полиэфирного волокна. Крупнейшие страны-поставщики — это Украина (более 60%), а также Казахстан, Белоруссия, Азербайджан, Литва и Таджикистан.