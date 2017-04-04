Проект предполагает создание комплексной системы обращения коммунальных отходов, включая все предприятия полного цикла.

В двух районах Мурманской области - южном и северном - намечено создание мусоросортировочного комплекса, полигона переработки и утилизации твердых бытовых отходов, перегрузочных станций. В северной части работа уже началась. При строительстве будут использоваться самые современные и прогрессивные технологии.Инвестиции в проект составят 1,25 млрд рублей.Новая система обращения с отходами должна заработать в полном объеме в Мурманской области с 1 января 2018 года.