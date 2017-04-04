Отходы.Ру
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В Мурманской области начнут внедрять комплексную систему по обращению с коммунальными отходами
Разместил Редактор в 04.04.2017 (24 прочтений)
Проект предполагает создание комплексной системы обращения коммунальных отходов, включая все предприятия полного цикла.


В двух районах Мурманской области - южном и северном - намечено создание мусоросортировочного комплекса, полигона переработки и утилизации твердых бытовых отходов, перегрузочных станций. В северной части работа уже началась. При строительстве будут использоваться самые современные и прогрессивные технологии.

Инвестиции в проект составят 1,25 млрд рублей.

Новая система обращения с отходами должна заработать в полном объеме в Мурманской области с 1 января 2018 года.
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