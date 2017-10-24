17-й Международный конгресс по переработке электроники IERC 2018
IERC 2018 является самым важным событием в отрасли переработки, объединяющим более 500 международных производителей, переработчиков, производителей оборудования, ассоциаций по рециклингу, органов по стандартизации, реставраторов, НПО, регулирующих органов и многих других.Темы
• Проблемы многооборотной экономики
• Всемирные схемы возврата, квоты и проблемы, с которыми сталкиваются OEM-производители
• Роль вторичной переработки в достижении целей устойчивого развития
• Как страны и производители электроники закрывают цикл рециркуляции?
• Переработка критического сырья
• Переработка оборудования для возобновляемых источников энергии
• Инновации в технологиях переработки
• Отчеты по странам
• Прозрачность цепочки поставок
• Стандарты безопасности при транспортировке
• Бизнес-возможности и модели на развивающихся рынках
• Повторное использование и восстановление - как насчет безопасности данных?
• Какие стандарты, нормативные требования и средства контроля поддерживают или выходят из строя в отрасли?
• Утилизация опасных компонентов, таких как батареи, лампы, ЖК-дисплеи, ртуть и т. Д.
В программе участвуют авторитетные ведущие: Дэвид МакВильямс, один из самых влиятельных экономистов, и профессор Цзиньхуэй Ли, очень известный китайский специалист по многооборотной экономике.
Большая выставочная площадь с более чем 60 стендами предоставляет прекрасную возможность привлечь ключевых представителей отрасли и узнать, что нового в бизнесе по переработке электроники.
Кроме того, конгресс предложит интересные семинары и экскурсии:Семинары:
• «Проблемы транспортировки и безопасности литиевых батарей»
• «Перспективы переработки WEEE - данные о запасах и потоках (отходах) электрического и электронного оборудования, компонентов и материалов в городской среде»Экскурсии:
• EAR - Elektronik-Altgeräte-Recycling, Pfaffenhofen
• Montanwerke Brixlegg AG, Brixlegg
• Müller-Guttenbrunn, Metran и MBA Polymers Австрия, Амштеттен / КематенБолее подробная информация о мероприятии>>