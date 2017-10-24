17-й Международный конгресс по переработке электроники IERC 2018

IERC 2018 является самым важным событием в отрасли переработки, объединяющим более 500 международных производителей, переработчиков, производителей оборудования, ассоциаций по рециклингу, органов по стандартизации, реставраторов, НПО, регулирующих органов и многих других.• Проблемы многооборотной экономики• Всемирные схемы возврата, квоты и проблемы, с которыми сталкиваются OEM-производители• Роль вторичной переработки в достижении целей устойчивого развития• Как страны и производители электроники закрывают цикл рециркуляции?• Переработка критического сырья• Переработка оборудования для возобновляемых источников энергии• Инновации в технологиях переработки• Отчеты по странам• Прозрачность цепочки поставок• Стандарты безопасности при транспортировке• Бизнес-возможности и модели на развивающихся рынках• Повторное использование и восстановление - как насчет безопасности данных?• Какие стандарты, нормативные требования и средства контроля поддерживают или выходят из строя в отрасли?• Утилизация опасных компонентов, таких как батареи, лампы, ЖК-дисплеи, ртуть и т. Д.В программе участвуют авторитетные ведущие: Дэвид МакВильямс, один из самых влиятельных экономистов, и профессор Цзиньхуэй Ли, очень известный китайский специалист по многооборотной экономике.Большая выставочная площадь с более чем 60 стендами предоставляет прекрасную возможность привлечь ключевых представителей отрасли и узнать, что нового в бизнесе по переработке электроники.Кроме того, конгресс предложит интересные семинары и экскурсии:• «Проблемы транспортировки и безопасности литиевых батарей»• «Перспективы переработки WEEE - данные о запасах и потоках (отходах) электрического и электронного оборудования, компонентов и материалов в городской среде»• EAR - Elektronik-Altgeräte-Recycling, Pfaffenhofen• Montanwerke Brixlegg AG, Brixlegg• Müller-Guttenbrunn, Metran и MBA Polymers Австрия, Амштеттен / Кематен