Совет по правам человека при президенте РФ рекомендовал отложить строительство мусоросжигательных заводов в Казани и других городах. В документе отмечается, что сжигание отходов влечет выработку токсичных золы и шлака, которые требуют особых условий при последующем захоронении, а также отличается высокой стоимостью и сложностью в привлечении финансирования для строительства.

В России не организован сбор опасных отходов от населения и организаций, поэтому на новом предприятии будут образовываться наноаэрозоли диоксинов и иных токсикантов, для обезвреживания которых необходимы большие вложения. По данным СПЧ, строительство завода предполагает приоритет сжигания над другими способами утилизации отходов, что противоречит основным принципам государственной политики в данной сфере. Об этом сообщает ProKazan.ru.Напомним, мусоросжигательный завод появится под Казанью, на границе с Зеленодольским районом, рядом с предприятием «Оргсинтез». Там уже создана подходящая инфраструктура: есть дороги и подключение к электросетям и системам водоснабжения. Предполагается, что завод японско-швейцарской компании Hitachi Zosen Inova, проектная мощность которого составит 550 тыс. т в год с выработкой 55 МВт электроэнергии, будет сдан в эксплуатацию в декабре 2022 года.Между тем экологические организации выступают против строительства в Татарстане мусоросжигательного завода. Они считают, что подобные предприятия опасны для экологии и негативно отразятся на здоровье населения. Причем последствия могут сказаться на следующем поколении.